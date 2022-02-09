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Гетманцев виключив можливість
скасування Радою касових...

Гетманцев виключив можливість скасування Радою касових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 21:44

  budivelnik написав:
  _hunter написав:И я так и не услышал ответа на вопрос -- где все эти "рацухи" были, когда Safe ФОП проходил?
ви нічого не сплутали?
я не гетьманцев....
Рацухи - передав...а те що їх не прийняли..так це і ваша вина, бо саме на позицію таких невігласів і спираються зелені дилетанти....
\\\

А, ну если виноватый найден -- тогда ОК -- можно расходиться :lol:
Или, может, виноват владелец конкретного микромагазина -- который хотя бы для своих покупателей опасность внедрения РРО донести не смог? :wink:

Ну и предлагаю в тему вернуться годика эдак чере два -- посмотрим 30% закрылось или 50 :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 00:09

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:Ну так наполните -- это же раз сделать -- и забыть...
Блиииин, придется цену 90% цього чогось увеличить АЖ на 20 копеек.
1 Ви думаєте що асортимент ,ціна,назва міняється раз в житті?
2 Якщо для вас фігня
2000*20 копійок=400 грн в добу - це фігня....

Питання на засику - а які у Вас статки
Може в мене тому 7 нуликів, що я 20 копіками по 2000 разів в день - не розкидаюсь?

1. Вы перечислили 3 строки из 31... Конкретно эти -- в любом случае вносить нужно при внесении первичных документов. Т.е. вообще никаких изменений.
2. Я не понял -- у вас покупатели деньги забирают, а не оставляют? :roll:
Вроде эту фразу:
>>> придется цену 90% цього чогось увеличить АЖ на 20 копеек
только однозначно прочитать можно... И да -- даже после повышения цены хлебушка АЖ на 20 копеек та "условная бабушка" в Метро всеравно не пойдет :lol:
Гляньте наскільки ви неадекват.....
Перше - 400 грн в день - для Вас фігня.....
Друге - але виграти Ви хочете всього 2 млрд грн на 60 000 підприємців,які на вашу думку крадуть .....але це всього 2 млрд/365 днів/60000=91 грн в день

То може,якщо головне це + 2 млрд...то попросити 600 000 підприємців просто платити на 9 грн в день більше податків...а як заохочення до цього відмовитись навіть не від введення касових... а замість 33 стрічки в чеку - залишити 5-7 ?

Тобто я на кілька порядків краще від вас розумію як і що можна зробити...
а ви підтакуєте дурним і шкідливим вимогам від гетьманцева...
При чому
гетьманцев діє як французська королева
Якщо людям не вистарчає хліба...то хай їдять тістечка...

Те що ця фраза привела на ешафот як саму королеву так і тисячі французських дворян- я надію вам відомо.
То ви що такий кровожадний що хочете побачити голову гетьманцева/зеленського/стефанчука - на пласі?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 00:12

Re: Гетманцев виключив можливість скасування Радою касових..

  _hunter написав:предлагаю в тему вернуться годика эдак чере два -- посмотрим 30% закрылось или 50
Закриється 10%
Держава отримає свої 2-3 млрд.....
але отримає за рахунок того що 40 млн заплатять за товари/послуги на 5-6 млрд більше....
Класний бізнес...забираємо 2 - відддаємо 1
і вважаємо себе економічними геніями і соціальними месіями.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 09:43

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:1 Ви думаєте що асортимент ,ціна,назва міняється раз в житті?
2 Якщо для вас фігня
2000*20 копійок=400 грн в добу - це фігня....

Питання на засику - а які у Вас статки
Може в мене тому 7 нуликів, що я 20 копіками по 2000 разів в день - не розкидаюсь?

1. Вы перечислили 3 строки из 31... Конкретно эти -- в любом случае вносить нужно при внесении первичных документов. Т.е. вообще никаких изменений.
2. Я не понял -- у вас покупатели деньги забирают, а не оставляют? :roll:
Вроде эту фразу:
>>> придется цену 90% цього чогось увеличить АЖ на 20 копеек
только однозначно прочитать можно... И да -- даже после повышения цены хлебушка АЖ на 20 копеек та "условная бабушка" в Метро всеравно не пойдет :lol:
Гляньте наскільки ви неадекват.....
Перше - 400 грн в день - для Вас фігня.....
Друге - але виграти Ви хочете всього 2 млрд грн на 60 000 підприємців
\\\

Со второго раза не дошло? -- _в день_ 20коп -- с покупателя. Проверьте ваш IQ с 8-ю нолями -- он сломался, похоже :lol:

Это если "их" -- всего 10%. -- цифру, даже приблизительно, никто кроме налоговой не знает. При этом -- это только 600 тыщ второгрупников. Что происходит на первой -- вообще никто не знает.

Поймите, наконец, простую вещь: фискализация -- это _не только_ про мгновенное наполнение бюджета. Это еще и про такую банальную штуку, как _учет_.
Поэтому вся та школьная забава с делениями/перемножениями и предложениями ФОПам поделиться не имеют смысла: детенизации это все не поможет.

Ну да -- привела. А в Китае призывы умножение/деление (в том числе) в школах учить к смертям миллионов привели :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 09:46

  budivelnik написав:
  _hunter написав:предлагаю в тему вернуться годика эдак чере два -- посмотрим 30% закрылось или 50
Закриється 10%
Держава отримає свої 2-3 млрд.....
але отримає за рахунок того що 40 млн заплатять за товари/послуги на 5-6 млрд більше....
Класний бізнес...забираємо 2 - відддаємо 1
і вважаємо себе економічними геніями і соціальними месіями.

Вы там в "пенсионной" теме вроде ровно то же самое предлагали? -- ПДВ -- повысить, "ЗП" -- понизить.
-- так эта:
Депутаты планируют за следующие пять лет уменьшить налоговую нагрузку на зарплаты с 37% до 25%.

https://zn.ua/ECONOMICS/hetmantsev-rass ... do-25.html

т.е. все ровно так, как "кому-то" хотелось :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 10:32

  _hunter написав:Вы там в "пенсионной" теме вроде ровно то же самое предлагали? -- ПДВ -- повысить, "ЗП" -- понизить.
Примітивні маніпуляції - ознака того , що ви троль..
1 Я пропонував зняти ПДВ з зарплати а не підняти ...
Я розумію для троля маніпулятора всього кілька букв -а суть викривив
2 За рахунок знятого ПДВ - пропонував підняти а не понизити зарплату...

Так що йди в пяту точку....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 10:56

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Вы там в "пенсионной" теме вроде ровно то же самое предлагали? -- ПДВ -- повысить, "ЗП" -- понизить.
Примітивні маніпуляції - ознака того , що ви троль..
1 Я пропонував зняти ПДВ з зарплати а не підняти ...
Я розумію для троля маніпулятора всього кілька букв -а суть викривив
2 За рахунок знятого ПДВ - пропонував підняти а не понизити зарплату...

Так що йди в пяту точку....

1. ПДВ с ЗП и так не платится -- снимать нечего
2. За счет сниженной налоговой нагрузки на зарплаты с 37% до 25% -- ЗП и будет _повышена_ а не понижена.

Если "кто-то" (не буду пальцем показывать кто) не понял :lol: -- ЗП в кавычках подразумевало "зарплатные" налоги -- НДФЛ+Пенсионный+Военный.

При этом "примитивный манипулятор" не заметил главного:
  _hunter написав:Поймите, наконец, простую вещь: фискализация -- это _не только_ про мгновенное наполнение бюджета. Это еще и про такую банальную штуку, как _учет_.
Поэтому вся та школьная забава с делениями/перемножениями и предложениями ФОПам поделиться не имеют смысла: детенизации это все не поможет.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 00:28

Re: Гетманцев виключив можливість скасування Радою касових..

_hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:Вы там в "пенсионной" теме вроде ровно то же самое предлагали? -- ПДВ -- повысить, "ЗП" -- понизить.
Примітивні маніпуляції - ознака того , що ви троль..
1 Я пропонував зняти ПДВ з зарплати а не підняти ...
Я розумію для троля маніпулятора всього кілька букв -а суть викривив
2 За рахунок знятого ПДВ - пропонував підняти а не понизити зарплату...

Так що йди в пяту точку....

1. ПДВ с ЗП и так не платится -- снимать нечего
2. За счет сниженной налоговой нагрузки на зарплаты с 37% до 25% -- ЗП и будет _повышена_ а не понижена.

Если "кто-то" (не буду пальцем показывать кто) не понял -- ЗП в кавычках подразумевало "зарплатные" налоги -- НДФЛ+Пенсионный+Военный.

При этом "примитивный манипулятор" не заметил главного:
  _hunter написав:Поймите, наконец, простую вещь: фискализация -- это _не только_ про мгновенное наполнение бюджета. Это еще и про такую банальную штуку, как _учет_.
Поэтому вся та школьная забава с делениями/перемножениями и предложениями ФОПам поделиться не имеют смысла: детенизации это все не поможет.
ПДВ с ЗП таки есть. Для предприятия ЗП входит в базу для НДС, это, думаю, Будильник и имеет в виду.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:41

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Вы там в "пенсионной" теме вроде ровно то же самое предлагали? -- ПДВ -- повысить, "ЗП" -- понизить.
Примітивні маніпуляції - ознака того , що ви троль..
1 Я пропонував зняти ПДВ з зарплати а не підняти ...
Я розумію для троля маніпулятора всього кілька букв -а суть викривив
2 За рахунок знятого ПДВ - пропонував підняти а не понизити зарплату...

Так що йди в пяту точку....
А Ви шо тільки зараз зрозуміли,що це "адвокат чортів",для нього все ".....божа роса",або сам Гетьманцев і є?? :P .Він сидить в них на підсосі і під наглядом "товариша майора",несе несінітниці,ще й з притензією на оригінальність-юморить."Он то плакал, то смеялся
То щетинился как ёж
Он над нами издевался
Ну сумасшедший — что возьмёшь!"(В.Высоцкий) :mrgreen:
chumakcm1430
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