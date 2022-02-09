Гетманцев виключив можливість скасування Радою касових...
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_hunter написав:Ну так наполните -- это же раз сделать -- и забыть... Блиииин, придется цену 90% цього чогось увеличить АЖ на 20 копеек.
1 Ви думаєте що асортимент ,ціна,назва міняється раз в житті? 2 Якщо для вас фігня 2000*20 копійок=400 грн в добу - це фігня....
Питання на засику - а які у Вас статки Може в мене тому 7 нуликів, що я 20 копіками по 2000 разів в день - не розкидаюсь?
1. Вы перечислили 3 строки из 31... Конкретно эти -- в любом случае вносить нужно при внесении первичных документов. Т.е. вообще никаких изменений. 2. Я не понял -- у вас покупатели деньги забирают, а не оставляют? Вроде эту фразу: >>> придется цену 90% цього чогось увеличить АЖ на 20 копеек только однозначно прочитать можно... И да -- даже после повышения цены хлебушка АЖ на 20 копеек та "условная бабушка" в Метро всеравно не пойдет
Гляньте наскільки ви неадекват..... Перше - 400 грн в день - для Вас фігня..... Друге - але виграти Ви хочете всього 2 млрд грн на 60 000 підприємців,які на вашу думку крадуть .....але це всього 2 млрд/365 днів/60000=91 грн в день
То може,якщо головне це + 2 млрд...то попросити 600 000 підприємців просто платити на 9 грн в день більше податків...а як заохочення до цього відмовитись навіть не від введення касових... а замість 33 стрічки в чеку - залишити 5-7 ?
Тобто я на кілька порядків краще від вас розумію як і що можна зробити... а ви підтакуєте дурним і шкідливим вимогам від гетьманцева... При чому гетьманцев діє як французська королева Якщо людям не вистарчає хліба...то хай їдять тістечка...
Те що ця фраза привела на ешафот як саму королеву так і тисячі французських дворян- я надію вам відомо. То ви що такий кровожадний що хочете побачити голову гетьманцева/зеленського/стефанчука - на пласі?
_hunter написав:предлагаю в тему вернуться годика эдак чере два -- посмотрим 30% закрылось или 50
Закриється 10% Держава отримає свої 2-3 млрд..... але отримає за рахунок того що 40 млн заплатять за товари/послуги на 5-6 млрд більше.... Класний бізнес...забираємо 2 - відддаємо 1 і вважаємо себе економічними геніями і соціальними месіями.
budivelnik написав:1 Ви думаєте що асортимент ,ціна,назва міняється раз в житті? 2 Якщо для вас фігня 2000*20 копійок=400 грн в добу - це фігня....
Питання на засику - а які у Вас статки Може в мене тому 7 нуликів, що я 20 копіками по 2000 разів в день - не розкидаюсь?
1. Вы перечислили 3 строки из 31... Конкретно эти -- в любом случае вносить нужно при внесении первичных документов. Т.е. вообще никаких изменений. 2. Я не понял -- у вас покупатели деньги забирают, а не оставляют? Вроде эту фразу: >>> придется цену 90% цього чогось увеличить АЖ на 20 копеек только однозначно прочитать можно... И да -- даже после повышения цены хлебушка АЖ на 20 копеек та "условная бабушка" в Метро всеравно не пойдет
Гляньте наскільки ви неадекват..... Перше - 400 грн в день - для Вас фігня..... Друге - але виграти Ви хочете всього 2 млрд грн на 60 000 підприємців \\\
Со второго раза не дошло? -- _в день_ 20коп -- с покупателя. Проверьте ваш IQ с 8-ю нолями -- он сломался, похоже
Это если "их" -- всего 10%. -- цифру, даже приблизительно, никто кроме налоговой не знает. При этом -- это только 600 тыщ второгрупников. Что происходит на первой -- вообще никто не знает.
Поймите, наконец, простую вещь: фискализация -- это _не только_ про мгновенное наполнение бюджета. Это еще и про такую банальную штуку, как _учет_. Поэтому вся та школьная забава с делениями/перемножениями и предложениями ФОПам поделиться не имеют смысла: детенизации это все не поможет.
Ну да -- привела. А в Китае призывы умножение/деление (в том числе) в школах учить к смертям миллионов привели
_hunter написав:предлагаю в тему вернуться годика эдак чере два -- посмотрим 30% закрылось или 50
Закриється 10% Держава отримає свої 2-3 млрд..... але отримає за рахунок того що 40 млн заплатять за товари/послуги на 5-6 млрд більше.... Класний бізнес...забираємо 2 - відддаємо 1 і вважаємо себе економічними геніями і соціальними месіями.
Вы там в "пенсионной" теме вроде ровно то же самое предлагали? -- ПДВ -- повысить, "ЗП" -- понизить. -- так эта:
Депутаты планируют за следующие пять лет уменьшить налоговую нагрузку на зарплаты с 37% до 25%.
_hunter написав:Вы там в "пенсионной" теме вроде ровно то же самое предлагали? -- ПДВ -- повысить, "ЗП" -- понизить.
Примітивні маніпуляції - ознака того , що ви троль.. 1 Я пропонував зняти ПДВ з зарплати а не підняти ... Я розумію для троля маніпулятора всього кілька букв -а суть викривив 2 За рахунок знятого ПДВ - пропонував підняти а не понизити зарплату...
_hunter написав:Вы там в "пенсионной" теме вроде ровно то же самое предлагали? -- ПДВ -- повысить, "ЗП" -- понизить.
Примітивні маніпуляції - ознака того , що ви троль.. 1 Я пропонував зняти ПДВ з зарплати а не підняти ... Я розумію для троля маніпулятора всього кілька букв -а суть викривив 2 За рахунок знятого ПДВ - пропонував підняти а не понизити зарплату...
Так що йди в пяту точку....
1. ПДВ с ЗП и так не платится -- снимать нечего 2. За счет сниженной налоговой нагрузки на зарплаты с 37% до 25% -- ЗП и будет _повышена_ а не понижена.
Если "кто-то" (не буду пальцем показывать кто) не понял -- ЗП в кавычках подразумевало "зарплатные" налоги -- НДФЛ+Пенсионный+Военный.
При этом "примитивный манипулятор" не заметил главного:
_hunter написав:Поймите, наконец, простую вещь: фискализация -- это _не только_ про мгновенное наполнение бюджета. Это еще и про такую банальную штуку, как _учет_. Поэтому вся та школьная забава с делениями/перемножениями и предложениями ФОПам поделиться не имеют смысла: детенизации это все не поможет.
_hunter написав:Вы там в "пенсионной" теме вроде ровно то же самое предлагали? -- ПДВ -- повысить, "ЗП" -- понизить.
Примітивні маніпуляції - ознака того , що ви троль.. 1 Я пропонував зняти ПДВ з зарплати а не підняти ... Я розумію для троля маніпулятора всього кілька букв -а суть викривив 2 За рахунок знятого ПДВ - пропонував підняти а не понизити зарплату...
Так що йди в пяту точку....
1. ПДВ с ЗП и так не платится -- снимать нечего 2. За счет сниженной налоговой нагрузки на зарплаты с 37% до 25% -- ЗП и будет _повышена_ а не понижена.
Если "кто-то" (не буду пальцем показывать кто) не понял -- ЗП в кавычках подразумевало "зарплатные" налоги -- НДФЛ+Пенсионный+Военный.
При этом "примитивный манипулятор" не заметил главного:
_hunter написав:Поймите, наконец, простую вещь: фискализация -- это _не только_ про мгновенное наполнение бюджета. Это еще и про такую банальную штуку, как _учет_. Поэтому вся та школьная забава с делениями/перемножениями и предложениями ФОПам поделиться не имеют смысла: детенизации это все не поможет.
ПДВ с ЗП таки есть. Для предприятия ЗП входит в базу для НДС, это, думаю, Будильник и имеет в виду.
_hunter написав:Вы там в "пенсионной" теме вроде ровно то же самое предлагали? -- ПДВ -- повысить, "ЗП" -- понизить.
Примітивні маніпуляції - ознака того , що ви троль.. 1 Я пропонував зняти ПДВ з зарплати а не підняти ... Я розумію для троля маніпулятора всього кілька букв -а суть викривив 2 За рахунок знятого ПДВ - пропонував підняти а не понизити зарплату...
Так що йди в пяту точку....
А Ви шо тільки зараз зрозуміли,що це "адвокат чортів",для нього все ".....божа роса",або сам Гетьманцев і є?? .Він сидить в них на підсосі і під наглядом "товариша майора",несе несінітниці,ще й з притензією на оригінальність-юморить."Он то плакал, то смеялся То щетинился как ёж Он над нами издевался Ну сумасшедший — что возьмёшь!"(В.Высоцкий)