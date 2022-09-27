Нужно сканировать кюар код на кассе.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 вер, 2022 19:52
Додано: Вів 27 вер, 2022 20:10
Додано: Вів 27 вер, 2022 20:10
Re: ПриватБанк
Итак. Снять с цифровой дебетовой валюту не есть проблема?
Додано: Вів 27 вер, 2022 20:13
Сегодня наблюдала, как бабуля у менеджера методично избавлялась от копилки, карт и в конце от самого приложения с его помощью, потому как оно окончательно испортило ее остатки жизни.
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