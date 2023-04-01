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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 245246247248

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 16:30

Re: ПриватБанк

Панове!
При Блокуванні картки (у тому числі і УНІ) її можна потім розблокувати та користуватися чи процес уже не оборотний?

І як у А-Банку? (щоб не дублювати)
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 16:54

  Прораб написав:При Блокуванні картки (у тому числі і УНІ) її можна потім розблокувати та користуватися чи процес уже не оборотний?

Розблокувати картку можна будь-яким зручним способом:
- у Приват24 (меню «Мої рахунки»/«Керування карткою/рахунком»/«Розблокувати картку»);
- зателефонувавши на номер 3700

И по такому же принципу в А-банке.
FinTech
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Повідомлень: 149
З нами з: 01.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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  #<1 ... 245246247248
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