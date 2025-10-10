|
ПриватБанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 вер, 2025 09:52
Искатель написав:
Єдине можливе пояснення - пару разів "заДіяв" до цього.
Навряд чи тому. Мені навпаки в процесі діяння, коли вигрібав суттєво, то піднімали.
Колись приват жорстко рубав по досягненні певного віку кредитора. Зараз це прямо не обумовлюється, але типу вік є одним з критеріїв.
2
4
Додано: Суб 27 вер, 2025 19:42
он и сейчас рубает - но там критерий "в месяц достижения 70 летнего возраста кред.лим обнуляется" - для Искателя еще рановато
1
Додано: Пон 29 вер, 2025 21:08
Не прошло и года, Приват перевел на другой банк деньги после разрыва деловых отношений... Но почему-то всего 18.5% от общей суммы остатков на счетах
Не зря я несколько раз уговаривал их в заявку вписать сумму перевода, а они мне доказывали что остатки на счетах это конфиденциальная информация, потому там в шаблоне стоят прочерки напротив счетов в колонке "Залишок"
Не банк, а цирк какой-то)
Ну хотя бы в назначении платежа просто "перевод средств" без упоминания разрыва отношений
Додано: Вів 30 вер, 2025 01:45
В смысле конфиденциальная информация?Остаток на счету владельцу счета знать не положено?Или банку?Тут всего-то две стороны в данном случае.Влалельц счета тоже кстати конфиденциальная информация.Там тоже тогда прочерки стоять должны.
Чем дальше тем всё больше уровень не компетентности сотрудников.Во всех отраслях.
Додано: Вів 30 вер, 2025 18:12
NDV
У мережах інтернету зараз вже активно пишуть, що після переказу з таким формулюванням вам можуть швидко заблокувати рахунки й у банку одержувача.
Додано: Вів 30 вер, 2025 22:51
maxxi
ну пусть попробуют)
Додано: Сер 01 жов, 2025 16:18
Перевірено - таки по календарю!
Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:52
Родственник перевыпустил карту Универсальную через отделение.
В Приват24 сменил пин-код. После этого попытался расплатиться чипом (чтобы прописать новый пин) - получил отказ "неправильный пин"
Ни СМС, ни сообщений в Приват24 со сгенерированным пином тоже не приходило.
При этом пэйпассом расплатиться (на небольшую сумму) получилось.
Техподдержка как всегда двух слов связать не может.
Подскажите, откуда могут расти ноги у этой проблемы?
Глюк банка? Бракованная карта?
Додано: П'ят 10 жов, 2025 14:04
Я б спробував ще раз змінити пін, але вже через банкомат чи термінал самообслуговування
1
1
