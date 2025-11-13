RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 510511512513

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 17:39

  Ой+ написав:Зелена п'ятниця: АЗК, продукти, ювелірка, кафе, дім і ремонт.

Навіть продукти не дали або я сліпий...
klug
 
Повідомлень: 8951
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1265 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 18:07

Re: ПриватБанк

продукти 5, ювелірка 10, розваги 5, салони краси і косметика 5.
у привата одні з найбільш цікавіших кешбеків.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3063
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 18:15

Re: ПриватБанк

Продукти нема, є кабаки та дімремонт 6, дуже непогано
chipmunk
 
Повідомлень: 9065
З нами з: 15.04.09
Подякував: 573 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 14:37

Re: ПриватБанк

Вітаю. Є вже хто пробував оплату Конвертом з кб 10%? Все гуд? За все буде?
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1915
З нами з: 31.10.12
Подякував: 672 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 01:26

  Amethyst написав:Так на поповнення своїх рах-ів немає лімітів. Анлім.

Каса Привата відмовляється давати поповнювати свої рахунки більше 150К еквівалентом.Просто не бере. Ліміт. Подав доки на збільшення ліміту поповнення, так "фахівець" невірно вказала мету заявки, відмовили у "кредитному ліміті". Просто прийняти дистанційно заявку вони чомусь не можуть,а ходити кожен день у відділення просто дістає. Тут є представник банку ?
Dsky
 
Повідомлень: 37
З нами з: 19.06.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 01:51

Re: ПриватБанк

  Dsky написав:Каса Привата відмовляється давати поповнювати свої рахунки більше 150К еквівалентом.

Лимит на пополнение карты (кстати, свистят, что всё таки есть - лям в месяц) и лимит на приём такой высокорискованной штуки, как наличка - это чутка разное. А что, на наличку увеличили? Был же 148500.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6172
З нами з: 23.03.18
Подякував: 82 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 15:27

Re: ПриватБанк

valya написав:Вітаю. Є вже хто пробував оплату Конвертом з кб 10%? Все гуд? За все буде?
Це персональна пропозиція?
Колись успішно з 3х акаунтів оплачував інтернет платежі і в магазинах телефоном з привязаним конвертом.
lel
 
Повідомлень: 3555
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1106 раз.
Подякували: 409 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 16:23

  lel написав:
valya написав:Вітаю. Є вже хто пробував оплату Конвертом з кб 10%? Все гуд? За все буде?
Це персональна пропозиція?
Колись успішно з 3х акаунтів оплачував інтернет платежі і в магазинах телефоном з привязаним конвертом.

У позавчорашній новині Привату - для всіх
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1915
З нами з: 31.10.12
Подякував: 672 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 16:54

Re: ПриватБанк

valya написав:
  lel написав:
valya написав:Вітаю. Є вже хто пробував оплату Конвертом з кб 10%? Все гуд? За все буде?
Це персональна пропозиція?
Колись успішно з 3х акаунтів оплачував інтернет платежі і в магазинах телефоном з привязаним конвертом.

У позавчорашній новині Привату - для всіх
До 10% кешбеку отримають клієнти ПриватБанку при оплаті покупок Конвертом. Тож якщо ви накопичували на покупки на Конверті, то в період розпродажів можна розраховуватись зручно і вигідно - просто привяжіть Конверт до GooglePay чи ApplePay.  
Новини ПриватБанк.https://privatbank.ua/news/2025/11/11/d ... zprodazhiv
Умови поки не відомі.
lel
 
Повідомлень: 3555
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1106 раз.
Подякували: 409 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 510511512513
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5129)
13.11.2025 16:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.