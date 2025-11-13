Amethyst написав:Так на поповнення своїх рах-ів немає лімітів. Анлім.
Каса Привата відмовляється давати поповнювати свої рахунки більше 150К еквівалентом.Просто не бере. Ліміт. Подав доки на збільшення ліміту поповнення, так "фахівець" невірно вказала мету заявки, відмовили у "кредитному ліміті". Просто прийняти дистанційно заявку вони чомусь не можуть,а ходити кожен день у відділення просто дістає. Тут є представник банку ?
valya написав:Вітаю. Є вже хто пробував оплату Конвертом з кб 10%? Все гуд? За все буде?
Це персональна пропозиція? Колись успішно з 3х акаунтів оплачував інтернет платежі і в магазинах телефоном з привязаним конвертом.
У позавчорашній новині Привату - для всіх
До 10% кешбеку отримають клієнти ПриватБанку при оплаті покупок Конвертом. Тож якщо ви накопичували на покупки на Конверті, то в період розпродажів можна розраховуватись зручно і вигідно - просто привяжіть Конверт до GooglePay чи ApplePay. Новини ПриватБанк.https://privatbank.ua/news/2025/11/11/d ... zprodazhiv Умови поки не відомі.