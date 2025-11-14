|
ПриватБанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лис, 2025 22:02
valya написав:
Вже добре, навчимося читати новини
А умови ... треба пробувати
Оплатив конвертом на Алі. Курс 42,32, а кешбек до 10, точніше 0.
Ой+
Додано: П'ят 14 лис, 2025 14:05
Ой+ написав: valya написав:
Оплатив конвертом на Алі. Курс 42,32, а кешбек до 10, точніше 0.
Оплатив конвертом ( 1грн) через Г Пей електроенергію на сайті Ясно - нічого не нарахували.
lel
Додано: П'ят 14 лис, 2025 23:42
lel
Оплата звідки? З додатка Привата чи на інших сайтах, додатках банків? Є велика різниця
valya
