Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 22:02

  valya написав:Вже добре, навчимося читати новини :D
А умови ... треба пробувати

Оплатив конвертом на Алі. Курс 42,32, а кешбек до 10, точніше 0.
Ой+
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 14:05

  Ой+ написав:
  valya написав:Вже добре, навчимося читати новини :D
А умови ... треба пробувати

Оплатив конвертом на Алі. Курс 42,32, а кешбек до 10, точніше 0.

Оплатив конвертом ( 1грн) через Г Пей електроенергію на сайті Ясно - нічого не нарахували.
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 23:42

lel
Оплата звідки? З додатка Привата чи на інших сайтах, додатках банків? Є велика різниця
valya
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 00:51

Re: ПриватБанк

При майже повністю використаному КЛ закинув на карту 1,3к. За половину встиг купити продукти (з кешбеком 6%), ще й встиг вивести той КБ на картку і... підрівняли розмір КЛ під заборгованість!
Молодці, трясця їм всім.
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 09:45

LiqPay

Приматівська говноплатіжка поблокувала мені всі три картки А-банку, бо, бачте, купити спочатку один квиток в сінематографчний театр, а згодом і другий - це підозрілі операції. Сапорт говноплатіжки пропонує писати листи на приматівський фінмон. Клоуни.

Довелося купувати другий квиток через картку Ашки в гуглогаманці.
Solar_simfi
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 13:44

Re: ПриватБанк

  Ой+ написав:кешбек до 10, точніше 0.

Там же написано - чекайте персональні пропозиції у "Привіт". Нема пропозиції - нема кешбеку
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 14:03

Charter
До чого тут Привіт? Це про Конверт!
valya
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 16:52

  valya написав:Charter
До чого тут Привіт? Це про Конверт!

Можливо тепер тільки по персональній пропозиції за конверт, минулого року всіх ублажали конвертами. Але дякуємо за то що є.
Ой+
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 20:18

  Ой+ написав:
  valya написав:Charter
До чого тут Привіт? Це про Конверт!

Можливо тепер тільки по персональній пропозиції за конверт, минулого року всіх ублажали конвертами. Але дякуємо за то що є.

Але ні хто не писав про пропозицію Конверта в Привітє
valya
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 09:22

  valya написав:
  Ой+ написав:
  valya написав:Charter
До чого тут Привіт? Це про Конверт!

Можливо тепер тільки по персональній пропозиції за конверт, минулого року всіх ублажали конвертами. Але дякуємо за то що є.

Але ні хто не писав про пропозицію Конверта в Привітє

Так може нікому і не було з місцевих
