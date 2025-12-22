|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 гру, 2025 10:28
В Привіті пропала пропозиція 10% Сільпо. В суботу була покупка, ліміт не вибраний. Наперстночники
