ПриватБанк

ПриватБанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 85
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 06:10

moveton У мене до 12/24, але вже з півроку як прийшли перші нагадування, пробував декілька раз перевипустити і ніт. Є і дія.картка. В принципі якщо б переспрямовувались на неї, так я не проти.
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 06:31

Re: ПриватБанк

  Ой+ написав:пробував декілька раз перевипустити і ніт.

Значит некоторым Сенс таки банк 8)

  Ой+ написав:Є і дія.картка. В принципі якщо б переспрямовувались на неї, так я не проти.

Банк это вряд ли будет делать. Существенная доработка процессинга, которая даже и не нужна совсем, если и на старую карту приходят и можно с её счета дальше перебрасывать. ДУ может и согласится счёт на Дия.Карту поменять. А может и нет. ICU раньше говорил, что для купленного в Дие он согласен менять счёт только на другую еПидтримку.
moveton
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 13:14

  moveton написав:Были же правила, что до конца войны карты с истекшим сроком действия всё равно работают

Правила были (и вроде даже продолжают быть).
Но некоторые банки на них внаглую забивают. И шо ты им сделаешь? :x
Driver
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 16:25

Банки ще з минулого року почали публікувати новини, що НБУ порадив (читай - наказав) з 01.03.2026 далі протерміновані картки не продовжувати. От, наприклад, новини від ПУМБита Полтави. Першоджерело не гуглиться, але це могла бути і розсилка листом на банки.
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 18:44

Re: ПриватБанк

  klug написав:Банки ще з минулого року почали публікувати новини, що НБУ порадив (читай - наказав) з 01.03.2026 далі протерміновані картки не продовжувати

Видимо, всё таки рекомендовал, раз у Сенса работает еПидтримка даже 2024 года окончания. Не вижу необходимости НБУ тут приказывать. Ему жалко что ли, что карта ещё поработает? Но я не спорю, что в разных банках подходят к этому вопросу по разному.
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 20:55

ПриватБанк и страховая, наглый обман.

розкажу вам про чудову послугу від приватбанку страховка на кожен день. У мене дружина зламала ногу, у процесі з'ясувалося, що у неї рак, тож страхова компанія відмовилася виплачувати гроші за перелом ноги, мотивуючи пунктом 6 договору, у якому зазначено, що за хвороби страхова не виплачує гроші, однак за відмову виплати за перелом ноги там нічого не сказано. Після дзвінка до страхової мені сказали, що мені передзвонять, і забули про нас. Це обман як зі сторони страхової, так і Приватбанку, який так нав'язує послуги шахраїв, а раз так нав'язує, значить він у долі. Сором Приватбанку.
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2026 18:03

У мене була неприємна ситуація з PrivatBank. Після продажу USDT зробив одну транзакцію на картку, і рахунок заблокували. Потім повідомили про розірвання договору. Найбільше здивувало, що кошти назад не повернули і чітко не пояснили причину, сказали щось на кшталт підозри на шахрайські дії. не рекомендую його(
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 16:49

Це потужно.
СЕО фотографується сидячи ж*** на столі😆
https://www.facebook.com/share/p/1AhEc37LvL/
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 11:27

А що, тепер погашення в пільговий період до 31-го, а не до 25-го числа?
