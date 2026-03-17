|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2026 06:10
moveton У мене до 12/24, але вже з півроку як прийшли перші нагадування, пробував декілька раз перевипустити і ніт. Є і дія.картка. В принципі якщо б переспрямовувались на неї, так я не проти.
Додано: Чет 12 бер, 2026 06:31
Re: ПриватБанк
Значит некоторым Сенс таки банк
Банк это вряд ли будет делать. Существенная доработка процессинга, которая даже и не нужна совсем, если и на старую карту приходят и можно с её счета дальше перебрасывать. ДУ может и согласится счёт на Дия.Карту поменять. А может и нет. ICU раньше говорил, что для купленного в Дие он согласен менять счёт только на другую еПидтримку.
Додано: Чет 12 бер, 2026 13:14
Додано: Чет 12 бер, 2026 16:25
Некоторые может быть, но мы ж тут про Приват. За ним не замечал. Он и явно публиковал в новостях, что фактическая работа карт продлевается и менеджеры мне говорили, что не так уж обязательно бегать их обновлять. Могут быть проблемы со всякими магазинами, которые сами смотрят на дату карты, но не при использовании в банке. Очень странно, если Приват именно для еПидтримки действует как-то иначе.
Додано: Чет 12 бер, 2026 18:39
Банки ще з минулого року почали публікувати новини, що НБУ порадив (читай - наказав) з 01.03.2026 далі протерміновані картки не продовжувати. От, наприклад, новини від
Додано: Чет 12 бер, 2026 18:44
Re: ПриватБанк
Видимо, всё таки рекомендовал, раз у Сенса работает еПидтримка даже 2024 года окончания. Не вижу необходимости НБУ тут приказывать. Ему жалко что ли, что карта ещё поработает? Но я не спорю, что в разных банках подходят к этому вопросу по разному.
Додано: П'ят 13 бер, 2026 20:55
ПриватБанк и страховая, наглый обман.
розкажу вам про чудову послугу від приватбанку страховка на кожен день. У мене дружина зламала ногу, у процесі з'ясувалося, що у неї рак, тож страхова компанія відмовилася виплачувати гроші за перелом ноги, мотивуючи пунктом 6 договору, у якому зазначено, що за хвороби страхова не виплачує гроші, однак за відмову виплати за перелом ноги там нічого не сказано. Після дзвінка до страхової мені сказали, що мені передзвонять, і забули про нас. Це обман як зі сторони страхової, так і Приватбанку, який так нав'язує послуги шахраїв, а раз так нав'язує, значить він у долі. Сором Приватбанку.
Додано: Суб 14 бер, 2026 18:03
У мене була неприємна ситуація з PrivatBank. Після продажу USDT зробив одну транзакцію на картку, і рахунок заблокували. Потім повідомили про розірвання договору. Найбільше здивувало, що кошти назад не повернули і чітко не пояснили причину, сказали щось на кшталт підозри на шахрайські дії. не рекомендую його(
Додано: Нед 15 бер, 2026 16:49
Це потужно.
СЕО фотографується сидячи ж*** на столі😆
Додано: Вів 17 бер, 2026 11:27
А що, тепер погашення в пільговий період до 31-го, а не до 25-го числа?
|