RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 530531532533

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 85
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 12:30

  Driver написав:У меня одного исчезли все активированные приветы? (хотя должны [были] действовать до 31 марта)

В мене теж зникли. Але при оплатах кешбек нараховується.
IDAN
 
Повідомлень: 312
З нами з: 01.03.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 12:44

  Driver написав:

Вгорі пише, що помилка завантаження даних- це у Прихвата щось відпало.
klug
 
Повідомлень: 9107
З нами з: 18.08.14
Подякував: 389 раз.
Подякували: 1287 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 13:00

  klug написав:Вгорі пише, що помилка завантаження даних - це у Прихвата щось відпало.

В веб-версии так и пишет (сейчас проверил). А в моб.приложении даже баланс начисленного кэшбека отображает, причём правильно.

(и ещё моб.приложение хочет постоянный доступ к камере для сканирования QR-кода. Вариант "запитувати щоразу" теперь не прокатывает)

ох уж это #зеленеЛайно :x
Аватар користувача
 
Повідомлень: 482
З нами з: 13.06.16
Подякував: 78 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 16:41

Коли закінчується зворотній викуп ОВДП у П24?

Наприклад, я хочу продати ОВДП в П24, які купив раніше. І до погашення цього випуску залишилося 3-4 дні. Приват викупить чи вже буде пізно?
Є якийсь чіткий період перед датою погашення, коли Приват вже не викупає назад придбані у нього ОВДП?
Дякую.
justauser
 
Повідомлень: 45
З нами з: 19.03.25
Подякував: 38 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 17:09

  justauser написав:
Є якийсь чіткий період перед датою погашення, коли Приват вже не викупає назад придбані у нього ОВДП?
Дякую.


3-4 дні до погашення - це субота, неділя. Ніхто не викупить у вас на вихідних. Продавайте в пʼятницю до 13.00, отримаєте кошти в той же день. Не знаю чи викупить в понеділок-вівторок, треба запитати безпосередньо у Привата.
Navegantes
 
Повідомлень: 721
З нами з: 22.02.23
Подякував: 18 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 17:30

Підкажіть, котирування ОВДП в П24 є котируваннями з якоїсь біржі (ПФТС, Перспектива) чи Приват сам малює цю ціну, так само як ICU?
stuermer01
Аватар користувача
 
Повідомлень: 465
З нами з: 21.07.09
Подякував: 94 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 18:14

  stuermer01 написав:


Це Приватівські котирування
Navegantes
 
Повідомлень: 721
З нами з: 22.02.23
Подякував: 18 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 18:28

А чому субота-неділя???
Я маю на увазі не конкретний якийсь випуск. Взагалі. Чи є якийсь проміжок, коли вже не можна продати назад, бо дуже близько до дня погашення і Приват перестає викупати.
justauser
 
Повідомлень: 45
З нами з: 19.03.25
Подякував: 38 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 18:34

прийшло сповіщення що кешбек 15% на геймінг діятиме лише до 31 березня

а не до кінця року як у мене написано в Привіт

Приват обосрався, що ж ти фраєр здав назад?
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 346
З нами з: 05.04.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 18:38

  justauser написав:

А чому субота-неділя???
Я маю на увазі не конкретний якийсь випуск. Взагалі. Чи є якийсь проміжок, коли вже не можна продати назад, бо дуже близько до дня погашення і Приват перестає викупати.


Погашення відбуваються по середам. Ви вказали "3-4 дні до погашення", ці дні випадуть на вихідні. Стосовно того чи можна продати у понеділок-вівторок (день-два до погашення) краще запитати у Привата. Або ж зачекати поки хтось з форумчан не дасть відповідь.
Navegantes
 
Повідомлень: 721
З нами з: 22.02.23
Подякував: 18 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
2
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5330)
26.03.2026 18:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.