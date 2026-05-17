Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 кві, 2026 12:58
Цікаво, а у всіх пропала "Катка" у розділі "Порадь друзям" і залишилась лише "Універсальна"?
Друге питання: у мене посилання на Катку залишилось. Якщо його комусь дати, буде 150 грн чи ні?
Додано: Нед 26 кві, 2026 13:41
Искатель написав:
В усіх. Причому давно. Якщо не помиляюсь в першій половині дня 17 квітня.
Щодо посилання яке збереглося - спробуйте на нього тапнути. Навіть на своє. Писали, що при цьому пише на кшталт що дана послуга наразі не пропонується чи щось подібне.
До речі писали, що в ті дні коли посилання працювало п24 дозволяв після отримання рефералки катку закрити і відкрити нову - з новою винагородою в 150 грн. Але після 17го бачив скрін що такі виплати приват в підсумку сторнував
Додано: Пон 27 кві, 2026 07:35
Искатель написав:
Не буде. Пише "Винагорода не нараховується. Ця порада зараз недоступна". Хоча слово "зараз" якби натякає, шо може пізніше знов буде.
Додано: Нед 10 тра, 2026 09:49
Приват теж став в чергу за своїм шматком пирога.
відтепер 8999 з комісом 0,5% макс 50 грн
Додано: Нед 10 тра, 2026 10:04
KVV написав:
Можна посилання?
Додано: Нед 10 тра, 2026 11:07
KVV написав:
Це куди коміс прикрутили?
Додано: Нед 17 тра, 2026 12:48
ПриватБанк в односторонньому порядку, без будь якого погодження, збільшив кредитний ліміт.
В сучасних реаліях, є яка користь з цього надлишкового КЛ?
Як кого на користь зараз можна використати?
Додано: Нед 17 тра, 2026 13:05
Arbitr написав:
Можна мати 1%/міс згрубша від КЛ на ОВДП прямо в п24.
