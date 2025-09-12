emeta написав:С местной є-підримки только p2p? а через Newcard внутрибанк и с неё уже СЭПом наружу без комиссии выйдет?
Если верить тарифам, то уже больше недели, как за исходящий СЭП в другой банк с NEW Card комис не менее 2 грн. А вот с еПидтримки якобы осталась в этом плане шара (хотя подозреваю, что это им лень было новый PDF для полузакрытого продукта выпускать, а на самом деле тоже возьмут). Где написано, что с неё СЭП нельзя?
.. А вот с еПидтримки якобы осталась в этом плане шара (хотя подозреваю, что это им лень было новый PDF для полузакрытого продукта выпускать, а на самом деле тоже возьмут). Где написано, что с неё СЭП нельзя?
Как понять осталась? Раньше можно было только p2p Может что-то изменилось, но поддержка всё также уверяет, что СЭПов с є-підримки нет
moveton написав:Я про то, что в тарифах в п. 6.3.3 написано "Не тарифікується", а не "Не здійснюється". По факту может и не работает. Это ж документ для клиентов, а не для банка
Немає СЕП з є-підримки, його прикрили пару місяців тому. Цей рахунок навіть не доступний для вибору при створенні переказу. Можна або перекинути на свій інший рахунок в сибу і з нього СЕП або зняти готівкою. для готівки треба знайти банкомат з NFC або зняти у касі.