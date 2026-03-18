Оформив кредитку Укрсибу у серпні минулого року. Пару разів її заДіяв, а потім вона довгий час лежала на поличці.
Сьогодні банк прислав повідомлення, що кредитний ліміт збільшили до 100к. Сприйняв це як натяк, що треба картку знімати з полички та використовувати.
Підкажіть, будь ласка, чи є якісь цікаві варіанти для неї?
І друге питання: в Укрсибі наче цікаво рахується пільговий період... Щось чув, що треба платити після 11-го числа поточного місяця, тоді пільговий буде до 5-го числа після наступного місяця. Я все правильно пишу?
Тобто те, що витратив з 12.03. - гаситься до 5.05, чи ні? Виправте, якщо десь помиляюсь. Дуже дякую.