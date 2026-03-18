Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2026 09:42
Оформив кредитку Укрсибу у серпні минулого року. Пару разів її заДіяв, а потім вона довгий час лежала на поличці.
Сьогодні банк прислав повідомлення, що кредитний ліміт збільшили до 100к. Сприйняв це як натяк, що треба картку знімати з полички та використовувати.
Підкажіть, будь ласка, чи є якісь цікаві варіанти для неї?
І друге питання: в Укрсибі наче цікаво рахується пільговий період... Щось чув, що треба платити після 11-го числа поточного місяця, тоді пільговий буде до 5-го числа після наступного місяця. Я все правильно пишу?
Тобто те, що витратив з 12.03. - гаситься до 5.05, чи ні? Виправте, якщо десь помиляюсь. Дуже дякую.
Искатель
Повідомлень: 6472
З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1087 раз.
- Подякували: 4880 раз.
Додано: Сер 18 бер, 2026 12:15
Искатель Так.Все вірно.
Вадимка
Повідомлень: 486
З нами з: 13.01.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 42 раз.
Додано: Сер 18 бер, 2026 13:12
Искатель написав:
Щось чув, що треба платити після 11-го числа поточного місяця, тоді пільговий буде до 5-го числа після наступного місяця. Я все правильно пишу?
Тобто те, що витратив з 12.03. - гаситься до 5.05, чи ні? Виправте, якщо десь помиляюсь. Дуже дякую.
Не після 11, а з 11. Тобто 11-го вже можна задію
вати.
Ferlakur
Повідомлень: 4474
З нами з: 14.10.08
- Подякував: 328 раз.
- Подякували: 324 раз.
Додано: Сер 18 бер, 2026 13:15
Искатель написав:
І друге питання: в Укрсибі наче цікаво рахується пільговий період... Щось чув, що треба платити після 11-го числа поточного місяця, тоді пільговий буде до 5-го числа після наступного місяця. Я все правильно пишу?
У них ще й дуже цікавий регламент зарахування коштів (до 3-х робочих днів, до 18.00). Не здивуюсь, що й факсом досі користуються
Navegantes
Повідомлень: 711
З нами з: 22.02.23
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 182 раз.
Додано: Сер 18 бер, 2026 15:10
Navegantes написав:
У них ще й дуже цікавий регламент зарахування коштів (до 3-х робочих днів, до 18.00). Не здивуюсь, що й факсом досі користуються
Нормальний у них регламент для адекватних каналів - не раз успішно гасив СЕПом день у день. Якщо гратися у р2р, користуватися їхньою тягнучкою чи ще якось нестандартно гаситися, то тоді проблеми, але ж Искатель
не зумер, щоб таким страждати.
klug
Повідомлень: 9091
З нами з: 18.08.14
- Подякував: 389 раз.
- Подякували: 1281 раз.
Додано: Сер 18 бер, 2026 15:27
klug написав: Navegantes написав:
У них ще й дуже цікавий регламент зарахування коштів (до 3-х робочих днів, до 18.00). Не здивуюсь, що й факсом досі користуються
Нормальний у них регламент для адекватних каналів - не раз успішно гасив СЕПом день у день. Якщо гратися у р2р, користуватися їхньою тягнучкою чи ще якось нестандартно гаситися, то тоді проблеми, але ж Искатель
не зумер, щоб таким страждати.
Навіть для СЕП у них такий регламент. Те що вони сьогодні зарахують день у день не дає гарантії, що наступного разу не буде на 3-й день, бо регламент дозволяє "до 3-х робочих днів".
Navegantes
Повідомлень: 711
З нами з: 22.02.23
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 182 раз.
Додано: Сер 18 бер, 2026 18:09
Navegantes написав:
Навіть для СЕП у них такий регламент. Те що вони сьогодні зарахують день у день не дає гарантії, що наступного разу не буде на 3-й день, бо регламент дозволяє "до 3-х робочих днів".
Для СЕП не дозволяє Закон "Про платіжні послуги". Вони написали загальну фразу, бо більшість не розуміє, яким каналом ходять гроші.
klug
Повідомлень: 9091
З нами з: 18.08.14
- Подякував: 389 раз.
- Подякували: 1281 раз.
