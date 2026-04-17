RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 185186187188

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.3 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
7
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2026 07:20

Теж таке покращення
Boundless
 
Повідомлень: 2335
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2026 14:34

  klug написав:У застосунку Сибас за кредиткою показує лише мін. платіж, а сума у пільговому зникла. Це у всіх таке покращення чи лише у мене?

Оновіть додаток
Ferlakur
 
Повідомлень: 4477
З нами з: 14.10.08
Подякував: 328 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2026 15:56

  Ferlakur написав:Оновіть додаток

Немає оновлень.
klug
 
Повідомлень: 9137
З нами з: 18.08.14
Подякував: 390 раз.
Подякували: 1290 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2026 04:56

  klug написав:
  Ferlakur написав:Оновіть додаток

Немає оновлень.

UPD. Оновлення прийшло - сума у ПП з'явилася.
klug
 
Повідомлень: 9137
З нами з: 18.08.14
Подякував: 390 раз.
Подякували: 1290 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 13:40

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Підкажіть, будь ласка, чи діє ще у банка акція 16% на залишок? І як нею скористатися віддалено?
Leviafan
 
Повідомлень: 17
З нами з: 17.09.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 13:59

Leviafan
1. бути новим клієнтом
2. відкрити рахунок Активні гроші+
3. тільки через відділення
KVV
 
Повідомлень: 1479
З нами з: 29.11.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2026 22:07

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Доброго, панове.
Чи можна відкрити кредитну карту Svidoma без страхового щомісячного платежу 0,25% від суми кредитного ліміту? чи цей платіж обов'язковий?
Andey
 
Повідомлень: 1372
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 09:23

KVV
Дякую, вже відкрила. Незручно, звісно, що довелося у відділення йти, але пропозиція вигідна і варта того, як на мене)
Leviafan
 
Повідомлень: 17
З нами з: 17.09.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 05:30

Випадково зайшов у розділ новин у застосунку. Сибас пише, що тепер підтвердити онйлайн оплату можна буде або у застосунку, або комбінацією OTP+PIN. Це що за сесюріті таке? А фото з паспортом в руках не треба робити?
klug
 
Повідомлень: 9137
З нами з: 18.08.14
Подякував: 390 раз.
Подякували: 1290 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 08:31

  klug написав:Випадково зайшов у розділ новин у застосунку. Сибас пише, що тепер підтвердити онйлайн оплату можна буде або у застосунку, або комбінацією OTP+PIN. Це що за сесюріті таке? А фото з паспортом в руках не треба робити?

Мабуть, великий відсоток шахрайських оплат, тому накрутили ще один "фактор".
В Акорді вже давно таке вкрутили - так, не зручно, але втратити кошти буде більш боляче.
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1921
З нами з: 06.03.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 185186187188
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.