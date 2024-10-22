RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 245246247248

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 66
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
39%
26
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 22:25

  Shaman написав:
  Amethyst написав:
  Shaman написав:підкажіть будь-ласка, а де у новому дизайні додатку поповнити карту?

дякую

ото кружечок з + ліворуч біля суми з залишком по карті :P

"геніальне" місце, "геніальний" вигляд - цікаво, скільки людей не знайшло самостійно - відсотків п'ятдесят чи більше? :D

Підтримую, а ще, спробуйте найти де курс валют, без підказок.
adj
 
Повідомлень: 774
З нами з: 08.04.22
Подякував: 107 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 09:09

Re: monobank

Ох и новый дизайн, даже выписку сразу найти не смог.

Кстати, если пополнять карту чере Apple Pay, комиссия будет?
Andrey2512
 
Повідомлень: 1084
З нами з: 04.04.22
Подякував: 77 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 14:28

Re: monobank

Який ліміт у моно для переказу р2р за один раз?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4659
З нами з: 14.10.08
Подякував: 301 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 19:53

Пишуть, що з негативним випередженням прихвату на 8 років, шмоно запустив шмономаркет. Тепер можна купити новий телефон прямо з розбитого або вкраденого. Ера шмономінімалізму завершена - тепер буде комбайн24 2.0.
klug
 
Повідомлень: 8586
З нами з: 18.08.14
Подякував: 359 раз.
Подякували: 1205 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 01:12

Монобанк попросил обновить данные.
Доход неофициальный.
После выбора пункта "тимчасово непрацюючий" там идёт выбор дохода, на основании которого выставляется допустимая сумма месячных поступлений на карту.
Крайние опции 0-7000грн (15к поступлений) 20к-30к грн (60к поступлений).

Вопрос - если выбрать от 10к и выше доход - будет ли банк требовать документы подтверждающие выбранный доход? Или лучше указать минималку и жить с ограничением до 15к в месяц на карту?
piden147
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.10.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 21:58

Re: monobank

piden147, если банку не понравятся твои операции по карте, то попадёшь на финмон и в любом случае запросят документы, подтверждающие средства.

Если решил честно заполнять анкету и за последние 3 года не было официальных источников поступления денежных средств, то лучше выбрать минималку и довольствоваться ограничениями, чем потом вытягивать от банка средства при попадании на финмониторинг.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6121
З нами з: 08.03.18
Подякував: 560 раз.
Подякували: 1106 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 245246247248
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4298)
22.10.2024 22:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.