monobank 3.9 5 69 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 4% 3 2- Погане. Некомпетентне. 10% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 14% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 21 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 41% 28 Всього голосів : 69 Додано: Сер 29 жов, 2025 00:08 Re: monobank Virus_900 написав: Когда будут финальные письма — выложу выдержки без персональных данных, чтобы всем было видно, что за ними стоит.

ОК. Тогда то, что сейчас, считаем за анонс для разогрева аудитории ОК. Тогда то, что сейчас, считаем за анонс для разогрева аудитории moveton

moveton

Повідомлень: 6122 З нами з: 23.03.18 Подякував: 79 раз. Подякували: 756 раз. Додано: Сер 29 жов, 2025 10:24 moveton написав: Virus_900 написав: Когда будут финальные письма — выложу выдержки без персональных данных, чтобы всем было видно, что за ними стоит.

ОК. Тогда то, что сейчас, считаем за анонс для разогрева аудитории ОК. Тогда то, что сейчас, считаем за анонс для разогрева аудитории



1) Банк (monobank)

• 26.08.2025 — К-997/КЕП: ссылки на внутренние правила (в т. ч. п. 5.12 и 10.4.1); индивидуального правового обґрунтування моего случая нет.

• 10.09.2025 — № QEVR-20250910-128158363: отказ рассматривать обращение как «повторное» со ссылкой на ст. 8 Закона «Об обращениях граждан».

• 23.10.2025 — видеосвязь: банк сообщил, что индивидуированного мотивированного письма по сути (с исходящим №/датой/основаниями/подписью) не предоставит; 60-дневный тестовый режим не согласует (ссылка на «регламент банка»).



2) НБУ

• 16–17.10.2025 — ответы, которые не содержали індивідуального рішення по суті мого звернення.

• 27.10.2025 — мое додаткове уточнення зарегистрировано № К-249467/3/25569. Статус: в работе.



3) Омбудсмен НБУ

• 17.10.2025 — відповідь без індивідуального рішення по суті (фокус на общем праве банка прекращать обслуживание).



4) Верховная Рада (Комитет по вопросам финансов)

• 28.10.2025 — обращение зарегистрировано № 47779К-2-10.2025/248086, передано в профильный комитет. Просил отвечать по электронной почте.



1) Банк (monobank)

• 26.08.2025 — К-997/КЕП: ссылки на внутренние правила (в т. ч. п. 5.12 и 10.4.1); индивидуального правового обґрунтування моего случая нет.

• 10.09.2025 — № QEVR-20250910-128158363: отказ рассматривать обращение как «повторное» со ссылкой на ст. 8 Закона «Об обращениях граждан».

• 23.10.2025 — видеосвязь: банк сообщил, что индивидуированного мотивированного письма по сути (с исходящим №/датой/основаниями/подписью) не предоставит; 60-дневный тестовый режим не согласует (ссылка на «регламент банка»).

2) НБУ

• 16–17.10.2025 — ответы, которые не содержали індивідуального рішення по суті мого звернення.

• 27.10.2025 — мое додаткове уточнення зарегистрировано № К-249467/3/25569. Статус: в работе.

3) Омбудсмен НБУ

• 17.10.2025 — відповідь без індивідуального рішення по суті (фокус на общем праве банка прекращать обслуживание).

4) Верховная Рада (Комитет по вопросам финансов)

• 28.10.2025 — обращение зарегистрировано № 47779К-2-10.2025/248086, передано в профильный комитет. Просил отвечать по электронной почте.

Моя позиция. Я не оспариваю право банка расторгнуть договор (п. 10.4.1). Прошу надать мотивированную письменную відповідь по суті с реквизитами и порядком оскарження. Как компромисс предлагал 60-дневный тестовый режим с письменными контрольными точками и коммуникацией e-mail only. Virus_900 Повідомлень: 11 З нами з: 17.10.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Додано: Нед 02 лис, 2025 17:14 Virus_900 написав: Howl написав: посетитель написав: І в судах у банков дійсно не прокатує сказати що це секрет.Питання стоїть так: якщо ви кажете що клієнт щось порушив - вкажіть що конкретно порушив.

А чи варто воно того? Ну тоді Virus_900 звертатися до суду )А чи варто воно того?



Я вже пройшов усі досудові етапи — звернення до банку, НБУ, Омбудсмена та навіть Комітету ВРУ (№ К-249467/3/25569).

Суд — це останній крок, якщо інші способи не дають результату.

Моя мета не покарати, а досягти прозорості й мотивованого рішення по суті.

Я вже пройшов усі досудові етапи — звернення до банку, НБУ, Омбудсмена та навіть Комітету ВРУ (№ К-249467/3/25569).

Суд — це останній крок, якщо інші способи не дають результату.

Моя мета не покарати, а досягти прозорості й мотивованого рішення по суті.

Якщо ж іншого шляху не буде — так, звернення до суду цілком логічне й передбачене законом.

Цікаво, а у вас що нема інших банків, для заміни Моно, ну щоб не витрачати купу часу, сил та невів на це "вєрнісь, я всьо пращю!"

Цікаво, а у вас що нема інших банків, для заміни Моно, ну щоб не витрачати купу часу, сил та невів на це "вєрнісь, я всьо пращю!"

Ну і головне питання - ви самі здогадуєтесь за що саме банк міг вирішити розірвати з Вами стосунки? 1finanсier

Повідомлень: 1087 З нами з: 02.09.19 Подякував: 378 раз. Подякували: 71 раз. Додано: Пон 03 лис, 2025 09:33 1finanсier

Повідомлень: 1087 З нами з: 02.09.19 Подякував: 378 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лис, 2025 09:33 1finanсier



Ок, відповім коротко й по суті.



1) «Чому не перейти в інший банк?»

Я користуюсь і іншими банками. Питання не про «вернись, я все прощу», а про процедуру: коли банк припиняє обслуговування, клієнт має отримати індивідуальне мотивоване рішення по суті (вих. №/дата, конкретні підстави саме мого випадку, підпис, порядок оскарження). Без цього немає ані прозорості, ані можливості коректно оскаржити. Це базовий стандарт ринку.



2) «Чи здогадуюсь про причину?»

Припускаю, що йдеться про внутрішній комплаєнс/KYC/AML. Я не заперечую право банку розірвати договір (п. 10.4.1) і готовий надати будь-які підтвердні документи. Проблема не в праві банку, а в відсутності індивідуальної мотивації та відмові розглядати повторне звернення за ст. 8 без рішення по суті.



Що пропонував і що маю зараз:



Пропонував компроміс: 60-денний тестовий режим з письмовими контрольними точками, e-mail only — банк відмовився (відеозв’язок 23.10).



Процедуру фіксую офіційно: НБУ (К-249467/1/22499; К-249467/3/25569 — у роботі), Омбудсмен НБУ (К-249467/2/24860), звернення до Комітету ВРУ (№ 47779К-2-10.2025/248086).





Я не прошу особливих умов. Або мотивований лист по суті з реквізитами — і я приймаю рішення, або цивілізований тестовий період під письмові зобов'язання. Це про правила гри, а не про емоції. Virus_900 Повідомлень: 11 З нами з: 17.10.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Додано: Пон 03 лис, 2025 11:05 Re: monobank Virus_900 написав: Процедуру фіксую офіційно: НБУ (К-249467/1/22499; К-249467/3/25569 — у роботі), Омбудсмен НБУ (К-249467/2/24860), звернення до Комітету ВРУ (№ 47779К-2-10.2025/248086).

Часу і натхнення вам!

Тримайте нас у курсі.

Особливо цікавлять відповіді від НБУ Дійсно, не по-поцанськи якось виходить у ГорохаЧасу і натхнення вам!Тримайте нас у курсі.Особливо цікавлять відповіді від НБУ Amethyst

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 6753 З нами з: 05.05.21 Подякував: 519 раз. Подякували: 1340 раз. Профіль 5 1 1 12 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лис, 2025 11:36 Amethyst написав: Virus_900 написав: Процедуру фіксую офіційно: НБУ (К-249467/1/22499; К-249467/3/25569 — у роботі), Омбудсмен НБУ (К-249467/2/24860), звернення до Комітету ВРУ (№ 47779К-2-10.2025/248086). Процедуру фіксую офіційно: НБУ (К-249467/1/22499; К-249467/3/25569 — у роботі), Омбудсмен НБУ (К-249467/2/24860), звернення до Комітету ВРУ (№ 47779К-2-10.2025/248086). Дійсно, не по-поцанськи якось виходить у Гороха

Часу і натхнення вам!

Тримайте нас у курсі.

Особливо цікавлять відповіді від НБУ Дійсно, не по-поцанськи якось виходить у ГорохаЧасу і натхнення вам!Тримайте нас у курсі.Особливо цікавлять відповіді від НБУ



Дякую за підтримку! По НБУ статус такий: 16–17.10 надійшли формальні листи без індивідуального рішення; 27.10 зареєстрували моє уточнення № К-249467/3/25569 — зараз «у роботі». Щойно буде офіційна відповідь, опублікую стислий конспект (без персональних даних) і таймлайн наступних кроків. Virus_900 Повідомлень: 11 З нами з: 17.10.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Додано: Пон 03 лис, 2025 11:37 Virus_900 написав: Вітаю спільноту Finance.ua!

Публікую кейс не заради конфлікту, а заради прозорості процедур на ринку фінпослуг. Буду вдячний за фахові коментарі та досвід інших користувачів.

Заголовок: Припинення обслуговування без мотивованого листа: документований кейс monobank

Публікую кейс не заради конфлікту, а заради прозорості процедур на ринку фінпослуг. Буду вдячний за фахові коментарі та досвід інших користувачів.



Заголовок: Припинення обслуговування без мотивованого листа: документований кейс monobank

Вітаю спільноту Finance.ua!Публікую кейс не заради конфлікту, а заради прозорості процедур на ринку фінпослуг. Буду вдячний за фахові коментарі та досвід інших користувачів.Заголовок: Припинення обслуговування без мотивованого листа: документований кейс monobank



Когда банк отказывает в обслуживании, он указывает причину. Законодательно банк может разорвать деловые отношения с любым клиентом в любое время, тут писать всем и всюду можно, но толку от этого будет мало.

Я пару месяцев бодался с Райфом, тоже забрасывал официальными письмами, но пока не подключил админресурс самого банка для решения вопроса, получал только стандартные отписки. Поэтому советую вам дополнительно к вашей переписке найти выход на банк, чтобы вам объяснили, что и как правильно сделать, чтобы банк отменил своё же решение.

Когда банк отказывает в обслуживании, он указывает причину. Законодательно банк может разорвать деловые отношения с любым клиентом в любое время, тут писать всем и всюду можно, но толку от этого будет мало.

Я пару месяцев бодался с Райфом, тоже забрасывал официальными письмами, но пока не подключил админресурс самого банка для решения вопроса, получал только стандартные отписки. Поэтому советую вам дополнительно к вашей переписке найти выход на банк, чтобы вам объяснили, что и как правильно сделать, чтобы банк отменил своё же решение.

И не берите всё так близко к сердцу. Моня - хороший банк, но на нём свет клином не сошёлся. ВЕСЕЛЬЧАК У

Повідомлень: 232 З нами з: 24.03.23 Подякував: 33 раз. Подякували: 48 раз. Додано: Пон 03 лис, 2025 11:42 ВЕСЕЛЬЧАК У написав: Virus_900 написав: Вітаю спільноту Finance.ua!

Публікую кейс не заради конфлікту, а заради прозорості процедур на ринку фінпослуг. Буду вдячний за фахові коментарі та досвід інших користувачів.

Заголовок: Припинення обслуговування без мотивованого листа: документований кейс monobank

Повідомлень: 232 З нами з: 24.03.23 Подякував: 33 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лис, 2025 11:42 ВЕСЕЛЬЧАК У написав: Virus_900 написав: Вітаю спільноту Finance.ua!

Публікую кейс не заради конфлікту, а заради прозорості процедур на ринку фінпослуг. Буду вдячний за фахові коментарі та досвід інших користувачів.



Заголовок: Припинення обслуговування без мотивованого листа: документований кейс monobank

Вітаю спільноту Finance.ua!Публікую кейс не заради конфлікту, а заради прозорості процедур на ринку фінпослуг. Буду вдячний за фахові коментарі та досвід інших користувачів.Заголовок: Припинення обслуговування без мотивованого листа: документований кейс monobank



Когда банк отказывает в обслуживании, он указывает причину. Законодательно банк может разорвать деловые отношения с любым клиентом в любое время, тут писать всем и всюду можно, но толку от этого будет мало.

Я пару месяцев бодался с Райфом, тоже забрасывал официальными письмами, но пока не подключил админресурс самого банка для решения вопроса, получал только стандартные отписки. Поэтому советую вам дополнительно к вашей переписке найти выход на банк, чтобы вам объяснили, что и как правильно сделать, чтобы банк отменил своё же решение.

И не берите всё так близко к сердцу. Моня - хороший банк, но на нём свет клином не сошёлся. Когда банк отказывает в обслуживании, он указывает причину. Законодательно банк может разорвать деловые отношения с любым клиентом в любое время, тут писать всем и всюду можно, но толку от этого будет мало.Я пару месяцев бодался с Райфом, тоже забрасывал официальными письмами, но пока не подключил админресурс самого банка для решения вопроса, получал только стандартные отписки. Поэтому советую вам дополнительно к вашей переписке найти выход на банк, чтобы вам объяснили, что и как правильно сделать, чтобы банк отменил своё же решение.И не берите всё так близко к сердцу. Моня - хороший банк, но на нём свет клином не сошёлся.





Спасибо за ваш опыт — ценю практичный совет. С тем, что банк вправе расторгнуть отношения, не спорю. Мой кейс про другое: при официальном обращении клиент вправе получить индивидуальный мотивированный ответ по сути (исх. №/дата, правовые основания именно моего случая, подпись, порядок обжалования). Вместо этого — общие отсылки к правилам и отказ рассматривать «повторное» обращение по ст. 8.



Параллельно с формальными каналами я как раз пробую і «внутренние»:



было обращение на уровень CEO и видеозвонок 23.10 — там прямо сказали, что письма по сути не будет и «60-дневный тестовый режим» не согласуют;



я предлагал компромисс (e-mail only, готовность к KYC/комплаенсу).





Если подскажете корректный рабочий канал внутри банка (контакт/подразделение для медиации), буду признателен — задача не «переиграть» банк, а понять, что именно исправить, и вернуться к нормальному обслуживанию. Суд оставляю как крайний варіант.



Резюмирую: я не качаю права — я прошу прозрачную процедуру: либо мотивированное письмо по суті, либо проверяемый компромисс. Если у вас есть конкретные рекомендации «к кому и как зайти», напишите, пожалуйста. Virus_900 Повідомлень: 11 З нами з: 17.10.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз.

