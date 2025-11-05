Так форумчанин пару постів вище писав, що виходив на рівень СЕО - мабуть, таки обматюкав Гороха, а в того раніма душа)))
Але взагалі - банки нині знахабнілі, наші гроши в них - не наші; роблять що хочуть, і все під прикриттям "боротьби з тероризмом", а насправді - це щоб бідним людям не давати багатішати.
Я виступаю за те, щоб всім їм прищемити їхні бажалки, тому повністю підтримую позивача. Буде прецедент.
Але - маленька ремарка: так звані режими "read-only/two-key" - це точно марна трата часу. Такого вам точно ніхто не забезпечить, із вищезазначених в треді причин. Такого не існує.
Але по суті - суд над банком піддержую.