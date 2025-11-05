RSS
monobank

monobank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 10:49

  Amethyst написав:менагери у банці достатньо стресостійки -- просто так послати їх у піше еротичне не виходить.
От Гороха можна вивести з рівноваги 2..3 матюгами ))

Так форумчанин пару постів вище писав, що виходив на рівень СЕО - мабуть, таки обматюкав Гороха, а в того раніма душа)))

Але взагалі - банки нині знахабнілі, наші гроши в них - не наші; роблять що хочуть, і все під прикриттям "боротьби з тероризмом", а насправді - це щоб бідним людям не давати багатішати.
Я виступаю за те, щоб всім їм прищемити їхні бажалки, тому повністю підтримую позивача. Буде прецедент.
Але - маленька ремарка: так звані режими "read-only/two-key" - це точно марна трата часу. Такого вам точно ніхто не забезпечить, із вищезазначених в треді причин. Такого не існує.
Але по суті - суд над банком піддержую.
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 10:56

Re: monobank

  won написав:Але по суті - суд над банком піддержую.
Я от пам'ятаю, що тут років 2..3 тому відслідковували суд з Монєю по фінмону на пару мульонів. Моня виграв таки там апеляцію (
Amethyst
