monobank
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лют, 2026 17:17
monobank змінив тарифи на перекази за реквізитами IBAN. Тепер усі платежі з власних коштів клієнтів здійснюються без комісії незалежно від суми.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
За його словами, з моменту запуску банку у 2017 році тарифи на IBAN-платежі не змінювалися.
Раніше перекази за реквізитами IBAN на суму до 10 000 грн були безкоштовними. Якщо сума перевищувала цей ліміт, стягувалася комісія 0,5% з власних коштів клієнта.https://news.finance.ua/ua/monobank-ska ... n-perekazy
-
rollo
Профіль
Додано: П'ят 27 лют, 2026 12:55
Панове, підкажіть будь ласка, бо вже забув як користуватися Оплатою Частинами від Моно. Самостійно платежі по Оплаті Частинами гасити не потрібно? Моно сам буде списувати платіж? Головне, щоб була достатня сума кредитного ліміту для цього платежа? Списується ж платіж по ОЧ і за рахунок кредитного ліміту і без комісії і у пільговому періоді? Просто потім гасити кредитку потрібно як звичайно в пільговому періоді, куди моно додасть той платіж, збільшивши заборгованість за кредиткою?
І ще питаннячко - Моно світить оплати частинами в УБКІ як окремий кредит?
1finanсier
- Повідомлень: 1125
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 387 раз.
- Подякували: 74 раз.
Профіль
Додано: П'ят 27 лют, 2026 18:36
1finanсier, все так- дуже зручно, автоматичне списання і необхідне погашення кредитки до кінця наступного місяця.
По останньому питанню- думаю що не світить, принаймні запиту в Дії не бачив про видачу нового кредиту від Універсала під час оформлення Оплати Частинами.
andriy_z
- Повідомлень: 124
- З нами з: 05.03.14
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 19 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 бер, 2026 18:39
andriy_z написав:1finanсier
, все так- дуже зручно, автоматичне списання і необхідне погашення кредитки до кінця наступного місяця.
По останньому питанню- думаю що не світить, принаймні запиту в Дії не бачив про видачу нового кредиту від Універсала під час оформлення Оплати Частинами.
дякую за відповідь )
1finanсier
- Повідомлень: 1125
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 387 раз.
- Подякували: 74 раз.
Профіль
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
