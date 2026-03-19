idealstorm написав:Берем попкорн і спостерігаємо.
Адвокати з Addati Group повідомили про початок правового захисту 19-річної Карини Кольб через можливе порушення її права на приватність і розголошення персональних даних.
Адвокатське об’єднання повідомило, що протягом трьох діб планує направити до Універсал Банку, Олега Гороховського та інших уповноважених осіб досудові вимоги. Серед умов врегулювання – публічні вибачення та спростування поширеної інформації, відшкодування шкоди, включно з компенсацією моральної шкоди, а також розблокування банківського рахунку клієнтки.
якщо не домовляться, то рахунок банк точне не розблокує - може відмовити й з інших причин в обслуговуванні. а от моральна шкода - цікава річ.