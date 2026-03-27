monobank

monobank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
39%
28
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 10:54

  idealstorm написав:Берем попкорн і спостерігаємо.

Адвокати з Addati Group повідомили про початок правового захисту 19-річної Карини Кольб через можливе порушення її права на приватність і розголошення персональних даних.

Адвокатське об’єднання повідомило, що протягом трьох діб планує направити до Універсал Банку, Олега Гороховського та інших уповноважених осіб досудові вимоги. Серед умов врегулювання – публічні вибачення та спростування поширеної інформації, відшкодування шкоди, включно з компенсацією моральної шкоди, а також розблокування банківського рахунку клієнтки.

якщо не домовляться, то рахунок банк точне не розблокує - може відмовити й з інших причин в обслуговуванні. а от моральна шкода - цікава річ.
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 21:38

Щось чути за цього розбійника?
Він вже договорнячок намутив з тією дівчиною?
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 12:50

Не передумали вони, за кредитні все ще так і не дозволяють закуплятись ОВДП?

Upd.: але подививсь, які вони ціни предлагають, шоб у них купить папери - та хай Бог милує і одводить од ціх попихачів.
won
 
Повідомлень: 195
З нами з: 15.05.24
Подякував: 319 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 20:40

  idealstorm написав:Щось чути за цього розбійника?
Він вже договорнячок намутив з тією дівчиною?

Пишуть, що експертиза (брали наче відео) встановила, що флаг був таки кацапський :mrgreen:
Тепер та дівчинка буде не з горохом спілкуватись, а з СБУ
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 22:03

Власне мені також на те виглядало по пропорціям.
Скандальний прапор з відеоверифікації у Monobank таки виявився російським: адвокат з посиланням на експертизу https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti ... vognyu.htm

СБУ навряд чи пошле до неї своїх агентів, а банк все одно не мав так вчинити.
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 23:02

А до чого тут та тряпка?
Якщо пролема у діях Гороха?
Тут же ш взагалі проблема може бути глибшою. Хто такий Горох, як він отримав фото, хто і де його розповсюджував? Де зберігаються клієнські дані, як вони захищені від третіх осіб (а горох і є третєю особою)?
Як би Пишний не був у сєкті разом з Горохом, то вже давно агалі там мала бути призначена позапланова перевірка від НБУ і зроблені приписи щодо порушень.
Але ж всі знають, що Горох мазана людина.
Подивимся і завтра на цей цирк з Пишним, цікаво яку відмазку будуть строчити
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 09:32

  idealstorm написав:всі знають, що Горох мазана людина.

вже вкладають купу грошей на адвокатів і "експертизи".
https://tsn.ua/ukrayina/chyy-prapor-mon ... 48770.html
Юрист представляє інтереси «Універсал Банку». За його словами, для перевірки була залучена спеціалізована державна установа, яка проаналізувала як фото, так і фрагменти відео.

Що показала експертиза
У висновку експертів зазначено, що зображений на тлі клієнтки прапор «відповідає візуальним характеристикам прапора РФ» і не має ознак, притаманних прапору Словенії — зокрема, на ньому відсутній герб.

Після отримання результатів банк передав інформацію до Служби безпеки України та продовжує взаємодію з Національним банком. У фінустанові наголошують, що діяли в межах чинного законодавства та не порушували норм щодо захисту персональних даних.


Звичайно, як вони по частковому фото зробили висновок про матеріальну річ? Наприклад по фото можна зробити висновок людина жива/мертва чи спить.

Короче укр-бидлоеліта як завжди, не хоче Горох зізнатися що споров дурню, він вкладе мільйони, заручиться допомогою СБУ, поліції, контрозвідки - але не признається що неправ.
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 09:36

  Ой+ написав:Власне мені також на те виглядало по пропорціям.

Цікаво, як ти визначив що за прапор, не побачивши його вживу? А тільки частину по фото?
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 09:59

В мережі ходять ще й такі фото, але в епоху засилля ШІ складно визначити оригінальність
Зображення
Зображення
Зараз обговорюється
Sense Bank (15785)
27.03.2026 10:33
Ринок ОВДП (11040)
27.03.2026 09:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
