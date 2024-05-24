Точніше не 30000 грн, а 29999 грн. Хоча це ліміт на одну карту-отримувача. Недавно довелось перекидати 40к, то 29999 пішло напряму, решту довелося через іншу (проміжну) карту кидати
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2024 09:39
Точніше не 30000 грн, а 29999 грн. Хоча це ліміт на одну карту-отримувача. Недавно довелось перекидати 40к, то 29999 пішло напряму, решту довелося через іншу (проміжну) карту кидати
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