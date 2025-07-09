Можуть продлити строк дії враховуючи воєнний стан.
Краще закрити дзвінком на гарячу лінію.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 лип, 2025 19:35
Re: Таскомбанк
Додано: Пон 07 лип, 2025 07:40
Re: Таскомбанк
reef, якщо перевипуск платіжної картки В5 не зробиш, то в TAS2U вона зникне. Краще вже анулювати наявну картку й закрити рахунок, звернувшись до контакт-центру (вони зможуть закрити, якщо всі операції за карткою проведені по рахунку).
Додано: Вів 08 лип, 2025 16:38
Re: Таскомбанк
Мелодії літа — з висоти міста. Знижка для преміальних клієнтів Таскомбанку на концерти просто неба
https://news.finance.ua/ua/melodii-lita ... rosto-neba
Пропозиція діє з 13 червня по 15 вересня 2025 року
Додано: Сер 09 лип, 2025 14:44
ТАСьку продовжує накривати: обнулили ліміт на Success Credit. Я-то ним не користувався, тому навіть точно не скажу, коли це сталося, але ТАСька явно не завершила з прибиранням.
Додано: Сер 09 лип, 2025 15:47
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