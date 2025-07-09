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Обслуговування в українських
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 422423424425

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
6
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 19:35

Re: Таскомбанк

  reef написав:Чи варто мені щось робити з Великою П'ятіркою чи банк сам закриє рахунок?

Можуть продлити строк дії враховуючи воєнний стан.
Краще закрити дзвінком на гарячу лінію.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 07:40

Re: Таскомбанк

reef, якщо перевипуск платіжної картки В5 не зробиш, то в TAS2U вона зникне. Краще вже анулювати наявну картку й закрити рахунок, звернувшись до контакт-центру (вони зможуть закрити, якщо всі операції за карткою проведені по рахунку).
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 16:38

Re: Таскомбанк

Мелодії літа — з висоти міста. Знижка для преміальних клієнтів Таскомбанку на концерти просто неба

https://news.finance.ua/ua/melodii-lita ... rosto-neba

Пропозиція діє з 13 червня по 15 вересня 2025 року
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 14:44

ТАСьку продовжує накривати: обнулили ліміт на Success Credit. Я-то ним не користувався, тому навіть точно не скажу, коли це сталося, але ТАСька явно не завершила з прибиранням.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 15:47

  klug написав:ТАСьку продовжує накривати: обнулили ліміт на Success Credit. Я-то ним не користувався, тому навіть точно не скажу, коли це сталося, але ТАСька явно не завершила з прибиранням.

Це сталося вже майже місяць тому, 13 червня, як мені відповіли в підтримці
Кассандра
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