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Обслуговування в українських
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 426427428429

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.8 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
21%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 14:34

  klug написав:Утарифах є три нових пункти, за якими можуть списати гроші: 1.1.2, 1.6 та 1.9. З Вас списали за п. 1.9 (заборгованість більше 50,01 грн), де депозит не є однією з умов безкоштовності.

Хоча, можливо я не правий, бо там мало бути не 2 грн, а 150...
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 14:37

  klug написав:
  klug написав:Утарифах є три нових пункти, за якими можуть списати гроші: 1.1.2, 1.6 та 1.9. З Вас списали за п. 1.9 (заборгованість більше 50,01 грн), де депозит не є однією з умов безкоштовності.

Хоча, можливо я не правий, бо там мало бути не 2 грн, а 150...


Честное слово, мне их не жалко :), я просто хочу понять.
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 17:52

  Hella написав:
  Ferlakur написав:
  Hella написав:Получила проценты,
...
Но как это можно сделать, если проценты они выплачивают первого?

О каких процентах речь?


О депозитных :).

А какое отношение имеют депозитные проценты к погашению кредита?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 00:56

Ferlakur
Две карты, одна дебетная, вторая кредитная. Первого числа выплачивают проценты, часть перевожу на кредитную и погашаю кредит.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 02:02

  Hella написав:Две карты, одна дебетная, вторая кредитная. Первого числа выплачивают проценты, часть перевожу на кредитную и погашаю кредит.

Так и опаньки. С 30 июля этот бизнес дополнительно стоит 150 грн в месяц. Разве что может на первый раз пропустили. Чтобы выполнять условие - это разве что проценты на месяц раньше заныкивать на карте или ощаднике и в конце месяца ими гаситься. Банк очень хочет кушать.

2 грн - это реально странное. Можно ещё на горячке полюбопытствовать. Там зачастую и знают лучше, чем в отделениях.
moveton
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  #<1 ... 426427428429
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