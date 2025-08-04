Додано: Пон 04 сер, 2025 21:33

Не в тему очередных нововведений но по сабжу:

30 июля совершаю обычную покупку в аптеке в счёт кредитных средств на сумму в 260 гривен. Совершенно случайно вечером того же дня обращаю внимание на то что почему-то вместо 260 гривен со счёта снято 320.

Естественно связываюсь с поддержкой чтобы объяснили что это такое.

Милая девушка посоветовала сформировать выписку и посмотреть в ней.

Так вот в выписке в графе комиссия по данному платежу значится сумма в грубо говоря 60 гривен.

Я пишу мол это что такое?!

Мне сказали что это какая-то ошибка и соответствующие специалисты занимаются уже вопросом.

Ну если что уже прошла почти неделя А воз и ныне там...

Чисто на всякий случай погасил этот мнимый долг в 60 гривен чтобы не впаяли плату за обслуживание... Потому что потом я очень долго им буду доказывать что долга никакого не было, а это ошибка на их стороне...



Меня сам факт наличия такого события очень сильно пугает потому что в норме я не слежу за автоматическим подсчётом банками списания средств при оплате. А теперь получается что надо следить за каждой оплатой и самому сидеть с калькулятором (ок, в excel) и это всё считать?!?!



Если в ближайшие дни ничего не изменится, то снова буду тормошить поддержку и обязательно отпишусь!