RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Таскомбанк

Таскомбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 446447448449

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.8/5 — 34 голоси
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
21%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 08:29

  patrikk написав:Тазік раптом перестав сплачувати кешбек по моїй Вері. Дві оплати в аптеках з МСС 5912 вже тиждень як без кешбеку, хоча в застосунку в повідомленнях після оплат суми нарахувань кешбеку присутні. Може в когось таке було? Підтримка створила заявку...

Теж виплатили і вибачились дзвінком...
Повідомлень: 293
З нами з: 25.06.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 16:05

Те ж саме було 18 квітня по Вєрці. Було кілька купівель в різних аптеках, по трьох у одній аптеці (так вийшло) - не нарахували. Грішив, що досі не провелося, але таки подав звернення через підтримку. Наступного дня все нарахували на бонусний рахунок. Правда, не дзвонили і не вибачались, але мені їх вибачення і не потрібні.

З чого роблю висновок, що щось часто почало "збоїти" у ТАСі. А хто не помітить, той і лишиться без кешбеку.
Повідомлень: 6484
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1090 раз.
Подякували: 4881 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 22:46

Не збоїти, а "нова прибуткова траекторія ведення бізнесу"
Повідомлень: 9150
З нами з: 18.08.14
Подякував: 390 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2026 03:54

Довіряй, але перевіряй. Принцип для всіх часів і народів... :wink:
Повідомлень: 650
З нами з: 25.07.22
Подякував: 21 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 446447448449
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.