Таскомбанк

Таскомбанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.8 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
21%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 08:29

  patrikk написав:Тазік раптом перестав сплачувати кешбек по моїй Вері. Дві оплати в аптеках з МСС 5912 вже тиждень як без кешбеку, хоча в застосунку в повідомленнях після оплат суми нарахувань кешбеку присутні. Може в когось таке було? Підтримка створила заявку...

Теж виплатили і вибачились дзвінком...
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 16:05

Те ж саме було 18 квітня по Вєрці. Було кілька купівель в різних аптеках, по трьох у одній аптеці (так вийшло) - не нарахували. Грішив, що досі не провелося, але таки подав звернення через підтримку. Наступного дня все нарахували на бонусний рахунок. Правда, не дзвонили і не вибачались, але мені їх вибачення і не потрібні.

З чого роблю висновок, що щось часто почало "збоїти" у ТАСі. А хто не помітить, той і лишиться без кешбеку.
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 22:46

Не збоїти, а "нова прибуткова траекторія ведення бізнесу"
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2026 03:54

Довіряй, але перевіряй. Принцип для всіх часів і народів... :wink:
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 16:47

Таскомбанк та Visa дарують драйв: отримуйте сертифікат WOG на 1000 грн за розрахунки карткою

https://news.finance.ua/ua/taskombank-t ... y-kartkoyu

Акція триває до 31 травня 2026 року включно
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 13:36

Давно не користувався, трохи підзабув, підкажіть по Верці, якщо не вивів в +/- 50 грн, заплатиш 150 грн, тіпа як у алки?
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 15:34

Во всяком случае в 1.8 тарифов всё ещё так написано.
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 14:55

Смачні поїздки: отримуйте знижку 20% на сервіси Bolt та Bolt Food з карткою Visa від Таскомбанк

https://news.finance.ua/ua/smachni-poiz ... taskombank

З 1 травня по 31 липня 2026 року
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 15:29

Оновлення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб з 01.06.2026:
• web-версія «TAS2U» не підтримується, передбачено використання простого електронного підпису в мобільному застосунку
• послугу овердрафту виключено (не надається), при цьому кредитний ліміт за карткою збережено

Повна версія договору: https://tascombank.ua/files/Publichna_p ... 6.2026.pdf


Не зрозуміло таке: юридично цей документ називається "Публічна пропозиція АТ «ТАСКОМБАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб". Це пропозиція на укладання нових договорів, тож зміна умов і правил в цій пропозиції ніяк не стосується вже наявних клієнтів! Тож зміна умов у пропозиції на укладання ДКБО не дорівнює зміні умов ДКБО для існуючих абонентів - це порушення, бо той ДКБО, за яким вже існуючі клієнти реєструвались - в ньому ж зміни не внесені. Таким чином, банк здійснює незаконний правочин, змінюючи умови обслуговування існуючим клієнтам.

Як цьому протидіяти? Таких банкерів треба тицяти в то, шо вони пхають клієнтам під виглядом документів.
