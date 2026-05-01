По-перше, клієнт не погоджувався, а по-друге, зміни вносяться не в дкбо, а в публічну пропозицію на приєднання до дкбо, що не повинно впливати на вже існуючих клієнтів.
Додано: Пон 04 тра, 2026 20:14
Додано: Сер 06 тра, 2026 15:29
Re: Таскомбанк
Більше оплат — більше вигоди: отримуйте гарантовані сертифікати від Таскомбанк і Mastercard
Перший етап (04.05 — 31.05.2026)
Другий етап (01.06 — 30.06.2026)
Додано: Чет 07 тра, 2026 07:33
Re: Таскомбанк
З 1 червня зміни в карткових тарифах.
Неможливо буде оплатити комуналку і поповнення мобільного.
Додано: Чет 07 тра, 2026 07:48
Re: Таскомбанк
Владельцы VISA Infinite себя таким не утруждают? В общем да, периодически в новостях проскакивает, что продаётся люксовая квартира весьма не бедного человека с миллионными долгами по коммуналке.
Хотя пункты какие-то туманные. В "Розділ 4. Безготівкові перекази коштів з поточних рахунків", а не в оплатах картой. Может имеется в виду, что отваливается оплата в TAS2U, а картой на стороннем ресурсе можно? И как они собрались СЭП на счета коммунальщиков блокировать? Проверять по ОКПО вид деятельности, как Альянс делает?
Додано: Чет 07 тра, 2026 09:41
Ну як мінімум приберуть такий розділ з тас2у.
А якщо клієнт створить вручну платіж на рахунок постачальника ком.послуг, то, скоріш за все, такий платіж тепер буде тарифікуватись по стандартним тарифам переказів по реквізитам СЕП. Так що тепер буде не банк платити кешбек клієнту за комуналку, а клієнт - банку за проведення такого платежу Це ж їхня "нова прибуткова траекторія ведення бізнесу". Тож, гадаю, спеціального блоку проведення таких платежів не буде.
Про формулювання - це ж тас... Ніколи ніякої конкретики. Зато он якісь дивні акції для багатіїв постійно роблять.
Щодо сторонніх ресурсів - то чи можна оплатити, і чи даватимуть кешбек - це треба буде перевіряти з нового місяця.
Додано: Чет 07 тра, 2026 09:45
Re: Таскомбанк
Это само собой. 0.5% или сколько там Тазик за СЭП берёт. А что, раньше не брал, если оплачивал через СЭП, а не спецпунктом в TAS2U?
Додано: Чет 07 тра, 2026 09:59
Хтозна. Ще ж знайти треба, хто так платив комуналку (по реквізитам). Бо ж логічно було її платити через окремий пункт меню: і без комісу, і з кешбеком.
Додано: Чет 07 тра, 2026 10:07
Я как-то в отделении Тазика видел мужика, который наличкой в кассе пополнял карту Сенса. Причём он специально ради этого пришёл. Отделение Сенса было на той же улице в двух минутах ходьбы. Ничему у клиентов Тазика после этого не удивляюсь.
