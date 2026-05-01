Таскомбанк

Таскомбанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.8 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
21%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 20:14

  klug написав: процедуру внесення змін до ДКБО, на яку клієнт погодився при приєднання до ДКБО

По-перше, клієнт не погоджувався, а по-друге, зміни вносяться не в дкбо, а в публічну пропозицію на приєднання до дкбо, що не повинно впливати на вже існуючих клієнтів.
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 15:29

Більше оплат — більше вигоди: отримуйте гарантовані сертифікати від Таскомбанк і Mastercard

https://news.finance.ua/ua/bil-she-opla ... mastercard

Перший етап (04.05 — 31.05.2026)
Другий етап (01.06 — 30.06.2026)
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 07:33

З 1 червня зміни в карткових тарифах.
Неможливо буде оплатити комуналку і поповнення мобільного.
https://tascombank.ua/news/zminy-v-tary ... 00127d0829
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 07:48

  Ferlakur написав:Неможливо буде оплатити комуналку і поповнення мобільного.

Владельцы VISA Infinite себя таким не утруждают? В общем да, периодически в новостях проскакивает, что продаётся люксовая квартира весьма не бедного человека с миллионными долгами по коммуналке.

Хотя пункты какие-то туманные. В "Розділ 4. Безготівкові перекази коштів з поточних рахунків", а не в оплатах картой. Может имеется в виду, что отваливается оплата в TAS2U, а картой на стороннем ресурсе можно? И как они собрались СЭП на счета коммунальщиков блокировать? Проверять по ОКПО вид деятельности, как Альянс делает?
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 09:41

  moveton написав:пункты какие-то туманные. В "Розділ 4. Безготівкові перекази коштів з поточних рахунків", а не в оплатах картой. Может имеется в виду, что отваливается оплата в TAS2U, а картой на стороннем ресурсе можно? И как они собрались СЭП на счета коммунальщиков блокировать? Проверять по ОКПО вид деятельности, как Альянс делает?

Ну як мінімум приберуть такий розділ з тас2у.

А якщо клієнт створить вручну платіж на рахунок постачальника ком.послуг, то, скоріш за все, такий платіж тепер буде тарифікуватись по стандартним тарифам переказів по реквізитам СЕП. Так що тепер буде не банк платити кешбек клієнту за комуналку, а клієнт - банку за проведення такого платежу :) Це ж їхня "нова прибуткова траекторія ведення бізнесу". Тож, гадаю, спеціального блоку проведення таких платежів не буде.

Про формулювання - це ж тас... Ніколи ніякої конкретики. Зато он якісь дивні акції для багатіїв постійно роблять.
Щодо сторонніх ресурсів - то чи можна оплатити, і чи даватимуть кешбек - це треба буде перевіряти з нового місяця.
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 09:45

  won написав:А якщо клієнт створить вручну платіж на рахунок постачальника ком.послуг, то, скоріш за все, такий платіж тепер буде тарифікуватись по стандартним тарифам переказів по реквізитам СЕП

Это само собой. 0.5% или сколько там Тазик за СЭП берёт. А что, раньше не брал, если оплачивал через СЭП, а не спецпунктом в TAS2U?
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 09:59

Это само собой. 0.5% или сколько там Тазик за СЭП берёт. А что, раньше не брал, если оплачивал через СЭП, а не спецпунктом в TAS2U?

Хтозна. Ще ж знайти треба, хто так платив комуналку (по реквізитам). Бо ж логічно було її платити через окремий пункт меню: і без комісу, і з кешбеком.
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 10:07

  won написав:Хтозна. Ще ж знайти треба, хто так платив комуналку (по реквізитам). Бо ж логічно було її платити через окремий пункт меню: і без комісу, і з кешбеком.

Я как-то в отделении Тазика видел мужика, который наличкой в кассе пополнял карту Сенса. Причём он специально ради этого пришёл. Отделение Сенса было на той же улице в двух минутах ходьбы. Ничему у клиентов Тазика после этого не удивляюсь.
