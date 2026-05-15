Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 тра, 2026 07:21
native написав:
Уже несколько месяцев наблюдаю проблемы с оплатой коммуналки у сабжа.
При чём они меня по началу гнали в Нафтогаз разбираться, но потом выяснилось, что никто из получателей коммунальных платежей не виноват - проблема у таси.
Якого саме роду проблеми? Платіж пішов, але не дійшов до відправника, чи відсутній новий (за місяць) рахунок в додатку для сплати?
Додано: Суб 09 тра, 2026 07:39
-VICTOR- написав:
...у тазіка зовсім дах почав протікати
Интересно, в чем смысл этого нововведения?
Банки, наоборот, пытаются клиентов привлечь через кешбек на оплату коммуналки.
А тут получается Верка сразу по двум категориям становится бесполезной: коммуналка и оплата мобильного. Что там остаётся, аптеки? По которым регулярно не начисляют кешбек
Додано: Суб 09 тра, 2026 10:28
won написав: native написав:
Уже несколько месяцев наблюдаю проблемы с оплатой коммуналки у сабжа.
При чём они меня по началу гнали в Нафтогаз разбираться, но потом выяснилось, что никто из получателей коммунальных платежей не виноват - проблема у таси.
Якого саме роду проблеми? Платіж пішов, але не дійшов до відправника, чи відсутній новий (за місяць) рахунок в додатку для сплати?
Оплата проходит, но в течение нескольких минут деньги возвращаются на счёт.
ТП советует попробовать через 1-2 часа (каждые 1-2 часа советует
)
Додано: Суб 09 тра, 2026 14:23
А вот и ответ, почему тазик закрывает возможность оплаты коммуналки.
Уточнення. З 1 червня планується введення в дію нового мобільного застосунку Таскомбанка. Саме тому тимчасово(!) будуть відключені оплати комунальних послуг та поповнення мобільного телефона у застосунку.
На інших сайтах оплатити картками Таскомбанку можливість зберігається.
Додано: Суб 09 тра, 2026 15:28
native написав:
Оплата проходит, но в течение нескольких минут деньги возвращаются на счёт.
ТП советует попробовать через 1-2 часа (каждые 1-2 часа советует
)
Це може ставатись, якщо постачальник ком.послуг змінив реквізити для оплати. Тас нові реквізити не підтягує, а на старі буде така помилка.
Спробуйте на іншу послугу сплатити. Ще має пройти оплата.
lloydbanksua написав:
А вот и ответ, почему тазик закрывает возможность оплаты коммуналки.
Уточнення. З 1 червня планується введення в дію нового мобільного застосунку Таскомбанка. Саме тому тимчасово(!) будуть відключені оплати комунальних послуг та поповнення мобільного телефона у застосунку.
Великі сумніви, що тимчасово. Бо який сенс вносити в тарифи явне погіршення умов, яке планується бути лиш тимчасовим.
Інші ж банки, якщо в них відбувається оновлення систем, не вносять змін до ДКБО на такий період... Так що цілком може бути, що назавжди.
Додано: Пон 11 тра, 2026 06:47
native написав:
но потом выяснилось, что никто из получателей коммунальных платежей не виноват - проблема у таси.
Разве ТАС не использует сервис Портмоне?
Додано: Пон 11 тра, 2026 06:57
Howl написав: native написав:
но потом выяснилось, что никто из получателей коммунальных платежей не виноват - проблема у таси.
Разве ТАС не использует сервис Портмоне?
Тазик может использовать их базу, но не сам сервис.
Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:41
Насолоджуйтесь музикою разом з Mastercard World Elite від Private banking Таскомбанкуhttps://news.finance.ua/ua/nasolodzhuyt ... askombanku
Пропозиція діє з 15 травня по 30 вересня 2026 року.
Додано: П'ят 15 тра, 2026 19:22
lloydbanksua написав: -VICTOR- написав:
...у тазіка зовсім дах почав протікати
Интересно, в чем смысл этого нововведения?
Банки, наоборот, пытаются клиентов привлечь через кешбек на оплату коммуналки.
А тут получается Верка сразу по двум категориям становится бесполезной: коммуналка и оплата мобильного. Что там остаётся, аптеки? По которым регулярно не начисляют кешбек
На скільки я зрозумів по Верікард на додаток мінус 150 грн якщо є мінус на картці більше 50 грн за попередній місяць, буде ще побору 150 грн ,,щомісячної плати пакету послуг,,. Оті пунктики не буде нового побору якщо тримать 20 тисяч грн на рахунках в тасі, чи наскупляться на 5 тис в місяць мене нафіг не цікавлять.
Додано: П'ят 15 тра, 2026 19:49
alex lem написав:
На скільки я зрозумів по Верікард на додаток мінус 150 грн якщо є мінус на картці більше 50 грн за попередній місяць, буде ще побору 150 грн ,,щомісячної плати пакету послуг,,. Оті пунктики не буде нового побору якщо тримать 20 тисяч грн на рахунках в тасі, чи наскупляться на 5 тис в місяць мене нафіг не цікавлять.
На який додаток? Маєте ввиду, що це лише зараз? Так це ще рік тому започаткували))
Howl написав:
Я поки приходжу на наступного тлумачення нових тарифів по картці "Very Card":1
Картка з кредитною лінією вводиться тариф "вартість обслуговування рахунку":
