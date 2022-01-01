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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 481482483484

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Альфа-Банк 3.8 5 44
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
14
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:19

  копейка написав:Так условия по версии Альфы нужно было выполнить раньше чем анонсированная дата их установления.
Фактически человек еще не родился, а за месяц до этого уже должен выполнять какие-то условия. Очевидно же что - реальный бред.


Напомню, что разговор о:
  SILVER_UA написав:
  GALeon написав:
SILVER_UA написав:Какого числа Альфа уведомила клиентов, что с 1 октября будут брать 1% за входящие валютные р2р ?
Вчора

За неделю получается, некоторые банки за две недели уведомляют

Признавайтесь, кто что должен был делать раньше 1 октября, чтобы не сняли этот комис?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:21

  candidat написав:Или вообще валютный на три месяца за доллар по 38 с чем-то.
Не помню, чтоб когда-то так депозит тут впаривали.

В Альфе конвертационный по 37.40. Может это не настоящая Альфа была?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:37

  moveton написав:Признавайтесь, кто что должен был делать раньше 1 октября, чтобы не сняли этот комис?

Каждый о своем, о женском. :)
Прошу прощения, моя реплика не о том комисе, абсолютная путаница в оных даже на трезвую голову.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:59

  root написав:А коли з депозита % чи з залишків на картці падають в останній день місяця то питань раніше чому не задавали? :mrgreen:

Какой тут вопрос? Одни выражения. Открываешь в понедельник недельный депо - деньги возвращаются в субботу и проценты получаешь только за 5 дней. Оно, конечно, и деньги раньше, но обычно раньше понедельника они не нужны потому, что у магазинов тоже выходной. И не дай бог, если на эти выходные ещё пара дней праздников наложится...
moveton
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