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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:19
копейка написав:
Так условия по версии Альфы нужно было выполнить раньше чем анонсированная дата их установления.
Фактически человек еще не родился, а за месяц до этого уже должен выполнять какие-то условия. Очевидно же что - реальный бред.
Напомню, что разговор о:
SILVER_UA написав: GALeon написав:
SILVER_UA написав:Какого числа Альфа уведомила клиентов, что с 1 октября будут брать 1% за входящие валютные р2р ?
Вчора
За неделю получается, некоторые банки за две недели уведомляют
Признавайтесь, кто что должен был делать раньше 1 октября, чтобы не сняли этот комис?
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:21
candidat написав:
Или вообще валютный на три месяца за доллар по 38 с чем-то.
Не помню, чтоб когда-то так депозит тут впаривали.
В Альфе конвертационный по 37.40. Может это не настоящая Альфа была?
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moveton
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:37
moveton написав:
Признавайтесь, кто что должен был делать раньше 1 октября, чтобы не сняли этот комис?
Каждый о своем, о женском.
Прошу прощения, моя реплика не о том комисе, абсолютная путаница в оных даже на трезвую голову.
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