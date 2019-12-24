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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1203120412051206

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 97
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
24
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 21:15

greenozon

СРОЧНО ВИКЛИКАЮ ЗОРЯНОГО ЛОРДА!


После 21.00 лучше фею.
«Мы к вам приехали на час
Ану скорей любите нас». :D
Hotab
 
Повідомлень: 12317
З нами з: 15.02.09
Подякував: 344 раз.
Подякували: 2235 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 21:19

Re: Sense Bank

  Hotab написав:После 21.00 лучше фею.

З цим також не зможу вас в цей вечір порадувати, пані Оля теж відпочиває після робочої зміни 🥺
Тому порадіймо цьому, й побажаємо їй легкого вечора та приємного читання 📖
Впевнений, що зараз вона саме це і робить 😉
А з вами сьогодні лише я 😊

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12599
З нами з: 18.02.13
Подякував: 170 раз.
Подякували: 1315 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 21:51

  Sense Bank написав:
  Hotab написав:После 21.00 лучше фею.

З цим також не зможу вас в цей вечір порадувати, пані Оля теж відпочиває після робочої зміни 🥺
Тому порадіймо цьому, й побажаємо їй легкого вечора та приємного читання 📖
Впевнений, що зараз вона саме це і робить 😉
А з вами сьогодні лише я 😊

З повагою, Володимир 💎


гаразд, гадаю само розсмокчеться (як і надцять раз раніше :)
дякую за підтримку
greenozon
 
Повідомлень: 16257
З нами з: 01.06.14
Подякував: 435 раз.
Подякували: 1603 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 06:47

Ощадні рахунки

Кожен день з 3 - денних депозитів капають відсотки, з рахунків кожен день скидаю на ощадний рахунок ,той що 4%. Після поповнення,на постійній основі,крутиться оновлення по 30 секунд, ніяк операції швидше зробити не вийде.
sens
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Повідомлень: 16788
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 921 раз.
 
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