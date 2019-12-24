Зная Алку, стопудов на счёт смотрят Проверено любителями крепко затариваться в новый кредит в РД пользуясь тем, что грейс начнётся только через пару дней после покупки. Если бы в тот же день содрали соточку, тут был бы вой до небес.
moveton написав:Зная Алку, стопудов на счёт смотрят Проверено любителями крепко затариваться в новый кредит в РД пользуясь тем, что грейс начнётся только через пару дней после покупки. Если бы в тот же день содрали соточку, тут был бы вой до небес.
Совершенно верно. Остаток проверяют таки по счету на конец опердня. Причем тот конец обычно наступает дето между 19:00 и 21:00... Хотя официальный конец = 18:00