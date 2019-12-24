Додано: Чет 17 лип, 2025 16:12

Visky написав: moveton Я про це й кажу.

То може досить мусолити слово "меморандум", посилатися на нього, прикриватися? Вже трохи нудить від нього. Я про це й кажу.То може досить мусолити слово "меморандум", посилатися на нього, прикриватися? Вже трохи нудить від нього.

Visky написав: Кожен банк самостійно встановлює обмеження і посилання на нікчемний меморандум недоречне. Кожен банк самостійно встановлює обмеження і посилання на нікчемний меморандум недоречне.

Visky написав: moveton написав: Поэтому для приличных денег пользуемся банками, которые странных ограничений на себя не берут Поэтому для приличных денег пользуемся банками, которые странных ограничений на себя не берут

Чи можете дати їхній перелік, чи є банки без первинного 100т обмеження за замовченням, без прохань підвищення? Можна в ПП. Дякую Чи можете дати їхній перелік, чи є банки без первинного 100т обмеження за замовченням, без прохань підвищення? Можна в ПП. Дякую

Перекази, на які поширюється ліміт:

- перекази між фізичними особами за реквізитами IBAN-рахунків у межах банку та в інші банки;

- перекази між фізичними особами за реквізитами картки в межах банку та в інші банки;

- перекази на власні рахунки клієнта, відкриті в інших банках, за реквізитами IBAN-рахунків;

- перекази між власними картками клієнта за допомогою сторонніх сервісів: Portmone, iPay тощо;

- перекази «За мить», в тому числі перекази, у яких ПІБ відправника збігається з ПІБ отримувача.



Перекази, на які НЕ поширюється ліміт:

- перекази фізичних осіб на власні картки чи рахунки в межах банку, в тому числі на власний рахунок фізичної особи для ведення підприємницької діяльності;

- перекази фізичних осіб на рахунки фізичних осіб підприємців чи юридичних осіб, в межах банку та в інші банки;

- перекази з поточних (в т.ч. карткових) рахунків на транзитні рахунки банку – погашення комісій, кредитів тощо.



Кому и что хватит-то? Банкам ограничивать, согласно своему пониманию Меморандума? Хорошо бы, но в ближайшие годы вряд ли. Клиентам об этих ограничениях нигде не упоминать, раз тошнит? Легко. Но переводы от этого происходить не начнут.А что не так? Есть, например, в SSA ограничение в 150к на одиночный СЭП. Называется "ліміти на проведення операцій в Sense SuperApp". Теперь есть ограничение в 100к на некоторые исходящие в месяц. Обозвали "ограничением Меморандума в Сенс банке". Как-то ж надо называть. Почему бы и не так? Можно называть ограничением того-кого-нельзя-называть, но зачем?Я ж не журналист finance.ua, чтобы знать все банки и как у них что. Знаю, что Авангард Меморандум даже не подписывал и очень лояльно принимает доки, но не скажу какие у него ограничения, если справок о доходах совсем не показывать. Может и вообще ничего не пропустит. Моня ограничений на СЭП формально не добавлял, но, как оказалось, может не выпустить по причинам финмона общего порядка. У остальных, что мне известны, для переводов на других физиков везде умолчательно уже введено до 100к в месяц. С переводами на юриков и себе в другой банк - вариативно. Вот, например,с запретами средней тяжести:Т.е. само по себе ещё суровее, чем в Сенсе. Но возможно, что со справкой о доходах этот лимит проще поднять.А ещё есть банки вне Украины. В них по-умолчанию ограничение в 100к грн стоит примерно нигде. По ним списком тоже не поделюсь, но уже потому, что он очень уж длинный будет. Но в них СЭП нет, как класса.