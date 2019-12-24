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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 19:33

  Ой+ написав:Я в свій час давніше ніж місяць тому вибирав сенс для виплат по Овдп якраз за те, що з нього було простіше розкидати далі. Тому суми тепер заходять і будуть ще заходити дещо більші, ніж для простого розкидання. А, наприклад, вирішать, що досить 1 тис/міс і попередять за місяць, то як це сприймати?

Воспринимать, что что-то планировать с таким контрагентом далее, чем за месяц при наличии пункта в договоре, что потом может всё поменяться, было так себе идеей? Сенс же выбирать его себе для выплат не заставлял. Матюкнуться, что не угадал, и как-то жить дальше. Например, в паспорте бумаг поменять счёт для выплат.

Впрочем, если раскидывать не другим физикам, то Сенс после последнего переобувания стал ещё очень даже ничего. Вон, как я выше процитировал, Укрсиб и переводы себе в другой банк лимитирует и это ещё не самое суровое понимание Меморандума из практически встречающихся.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:21

Re: Sense Bank

Нещодавно відкрив три швидких. Зараз перший показує 1/3 до 19.07, другий 2/3 до 20.07, третій 3/3 до 21.07.
Треба завтра мати гроші для переказу в інший банк. Який саме треба відмінити автопролонгацію? Перший?
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:29

  alibob написав:Нещодавно відкрив три швидких. Зараз перший показує 1/3 до 19.07, другий 2/3 до 20.07, третій 3/3 до 21.07.
Треба завтра мати гроші для переказу в інший банк. Який саме треба відмінити автопролонгацію? Перший?

перший, що показує 1/3 до 19.07
Якщо все впорядКу з банкою, то десь з 8 до 9:30 гроші будуть на раХунку
...ну може після 16:00 :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 00:06

  Amethyst написав:
  Кащей написав:
  Amethyst написав:Я так розумію, що треба повертатися до Шаромиги і Аль-Янсу, або може взагалі, і до Шапіта.
Если сумма покупки < 350 - Шапито.
Иначе - Сеня.
Ну эт тока для 3й цены -- той, шо у правом верх углу рыжего ценика. А таак, даже для обычного рыжего или белого и Шаромыга подойдет :)
А може вааще Райф заюзать. Он в этом мес шото в ударе по КБ 8)

інші банки хоч справжніми гривнями платять
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 00:48

  Amethyst написав:
  alibob написав:Нещодавно відкрив три швидких. Зараз перший показує 1/3 до 19.07, другий 2/3 до 20.07, третій 3/3 до 21.07.
Треба завтра мати гроші для переказу в інший банк. Який саме треба відмінити автопролонгацію? Перший?

перший, що показує 1/3 до 19.07
Якщо все впорядКу з банкою, то десь з 8 до 9:30 гроші будуть на раХунку
...ну може після 16:00 :mrgreen:


Дякую за відповідь.
Завтикав. Тепер той, що до 19.07 показує 0/3 і не дає зняти автопролонгацію...
Наступний до 20.07 дає. Якщо зараз зняти пролонгацію, то гроші попадуть на картку тільки 21.07?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 01:10

  alibob написав:Тепер той, що до 19.07 показує 0/3 і не дає зняти автопролонгацію...
Наступний до 20.07 дає. Якщо зараз зняти пролонгацію, то гроші попадуть на картку тільки 21.07?

Почему? 20го. Там же всё просто и логично: счётчики декрементируются в полночь (и в этот же момент начисляется процент, как за сутки) и потом днём (когда-то утром, когда-то вечером, как у Алки смузи повезут) или +3 к счётчику добавляется или деньги выдаются. Отменить лонгацию можно только при положительном счётчике. Выходных в этом процессе нет.
moveton
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