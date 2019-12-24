вже якось питав. поповнення схоже City24 не дозволяє поповнити власні картки більше ніж на 5 т грн, навіть якщо телефони різні. а EasyPay - дозволяє. 2 картки, 2 телефона - 10 т грн легко. правильні висновки?
це прикол City24 лише по сенсу, чи по всіх банках?
Панове, така ситуація: Ред 2.0 в розстрочках. Платіж місячний 5000. РД на початку серпня. Питання : щоб не потрапити в овер чи на інші комісії - чи повинен на РД в мене бути вільний кред. ліміт в розмірі 5000 або власних коштів на 5000, чи це не потрібно, і в мене буде просто повністю спустошена кредитка, а ті 5000 місячного платежу по розстрочкам мені просто виставлять у борг у РД, який я просто повинен буду сплатити до наступної РД на початку вересня?
Востаннє редагувалось 1finanсier в Сер 30 лип, 2025 11:00, всього редагувалось 1 раз.
1finanсier написав:Панове, така ситуація: Ред 2.0 в розстрочках. Платіж місячний 5000. РД на початку серпня. Питання : щоб не потрапити в овер чи на інші комісії - чи повинен на РД в мене бути вільний кред. ліміт в позмірі 5000 або власних коштів на 5000, чи це не потрібно, і в мене буде просто повністю спустошена кредитка, а ті 5000 місячного платежу по розстрочкам мені просто виставлять у борг у РД, який я просто повинен буду сплатити до наступної РД на початку вересня?
Під Розстрочки НІЧОГО спеціально готувати не треба! Їх би вам не надали, якщо на той момент не було достатньо кредитних коштів. Вам треба зарезервувати гроші під РКО і 0.01%, бо їх спокійно списують у овер.
1finanсier написав:Панове, така ситуація: Ред 2.0 в розстрочках. Платіж місячний 5000. РД на початку серпня. Питання : щоб не потрапити в овер чи на інші комісії - чи повинен на РД в мене бути вільний кред. ліміт в позмірі 5000 або власних коштів на 5000, чи це не потрібно, і в мене буде просто повністю спустошена кредитка, а ті 5000 місячного платежу по розстрочкам мені просто виставлять у борг у РД, який я просто повинен буду сплатити до наступної РД на початку вересня?
Під Розстрочки НІЧОГО спеціально готувати не треба! Їх би вам не надали, якщо на той момент не було достатньо кредитних коштів. Вам треба зарезервувати гроші під РКО і 0.01%, бо їх спокійно списують у овер.
Так в принципі і думав, але краще переспросити))) Дякую за відповідь .
Закінчується термін ко-бренд картки Епіцентр. Жмакаю "мені потрібна нова картка" (ССА надіслав паш с таким алгоритмом дій), отримую "Неможливо", жмакаю "написати в чат", отримую "Помилка". Коло звичайне, замкнуте.
kulikrom написав:Закінчується термін ко-бренд картки Епіцентр. Жмакаю "мені потрібна нова картка" (ССА надіслав паш с таким алгоритмом дій), отримую "Неможливо", жмакаю "написати в чат", отримую "Помилка". Коло звичайне, замкнуте.
У мене таке з Білою. Неможливо перевипустити, зверніться до чату.
kulikrom написав:Закінчується термін ко-бренд картки Епіцентр. Жмакаю "мені потрібна нова картка" (ССА надіслав паш с таким алгоритмом дій), отримую "Неможливо", жмакаю "написати в чат", отримую "Помилка". Коло звичайне, замкнуте.
Вітаю!
Якщо я правильно зрозуміла, про яку помилку мова - в цьому випадку ми дійсно подаємо запит на перевипуск самостійно) Чат в застосунку наразі недоступний, через те що ми проводимо його масштабне оновлення, проте, до нас досі можна написати через Вайбер або Телеграм