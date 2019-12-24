|
Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 сер, 2025 22:22
moveton написав: Howl написав:
Искатель, скоріше за все, що RED. Учора—сьогодні була пропозиція в застосунку її оформити.
А почему Red Cash, которую всем предлагали вчера?
Правда, в контексте этой соточки, вроде, по все кредиткам одинаково.
У Кеша РКО 3.5% за заборгованысть на РД. Просто чудова картка для прихильникив готівки
10
Додано: Суб 09 сер, 2025 23:06
Amethyst написав: moveton написав: Howl написав:
Искатель, скоріше за все, що RED. Учора—сьогодні була пропозиція в застосунку її оформити.
А почему Red Cash, которую всем предлагали вчера?
Правда, в контексте этой соточки, вроде, по все кредиткам одинаково.
У Кеша РКО 3.5% за заборгованысть на РД. Просто чудова картка для прихильникив готівки
якщо вчасно пригасити, то лише 2,6% в місяць - чи не найдешевша пропозиція для готівки. а для погашення є додаткові можливості
