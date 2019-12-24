RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 18:24

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Подивимся днів через 10..15, як рости будуть оті смішні 1К
То щось оптимістичні строки.
Банку немає сенсу пропонувати збільшення кредитного ліміту за архівними продуктами. Тому якщо ліміт низький, то треба мати актуальну кредитну картку + правильно заповнену анкету. Навряд чи Алла рада пільговикам...
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6353
З нами з: 08.03.18
Подякував: 581 раз.
Подякували: 1140 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 18:32

  Amethyst написав:
  Howl написав:
  moveton написав:А почему Red Cash, которую всем предлагали вчера?
Пропонували RED 2.0, але "акція" достроково закінчилась :D

Я так зрозумів, що Алка вирішила оновили об'єм карток у банці.
Я таки підписався на Ред 2.0, бо у мене до цих пір працює Максимка, що перевипущена буда на Ред 1.0 і щось "замерзнув" ліміт... Ото думаю прикрити всякі Тасі/Ошки і наростити КЛ у Алки. Подивимся днів через 10..15, як рости будуть оті смішні 1К

а хіба взагалі Сенс зараз збільшує ліміти? це ж зараз державний банк, ніхто не хоче брати відповідальність...

тому або перекидай в межах наявних лімітів, або Моментальні гроші. й там вже не 26%, як на Red cash 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9374
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1633 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 23:41

  Shaman написав:а хіба взагалі Сенс зараз збільшує ліміти? це ж зараз державний банк, ніхто не хоче брати відповідальність...

тому або перекидай в межах наявних лімітів, або Моментальні гроші. й там вже не 26%, як на Red cash 8)

Мені збільшив з 20 одразу до 200, але прийшлось давати доки по доходах та працевлаштуванню. Також був запит в УБКІ. Ініціатива була від них.
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3187
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 11:16

Re: Звернення представнику банку

Шановний офіційний представник банку! Прошу вашої допомоги, так як звернення до відділення не дало результату. До 24 лютого 2022 року в мене був великий кредитний ліміт по картці, який після вказаної дати був зменшений до розміру заборгованості, тобто 1200 гривень. Маю депозити в банку в загальній сумі приблизно еквівалент 230 000 гривень. Маю постійний офіційний дохід. Прошу вашого сприяння для поновлення кредитного ліміту, можна меншого, ніж був.
Oktawa
 
Повідомлень: 542
З нами з: 08.11.17
Подякував: 506 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 11:27

Re: Sense Bank

  Oktawa написав:для поновлення кредитного ліміту
та краще треба Перса та нач від-ня мучати!!
Ну якщо не з прифронтових тер-й (
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6619
З нами з: 05.05.21
Подякував: 508 раз.
Подякували: 1316 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
10
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 12:09

  Oktawa написав:Шановний офіційний представник банку! Прошу вашої допомоги, так як звернення до відділення не дало результату. До 24 лютого 2022 року в мене був великий кредитний ліміт по картці, який після вказаної дати був зменшений до розміру заборгованості, тобто 1200 гривень. Маю депозити в банку в загальній сумі приблизно еквівалент 230 000 гривень. Маю постійний офіційний дохід. Прошу вашого сприяння для поновлення кредитного ліміту, можна меншого, ніж був.

У разі відсутності пропозиції на збільшення в застосунку рекомендуємо звернутися до нашого відділу з оформлення продуктів для подачі заявки на збільшення кредитного ліміту.
Ви можете звернутись у зручний для вас час за номером 0800 50 35 30. Графік роботи лінії: пн-нд з 09:00 до 19:00. Під час повітряної тривоги лінія не працює.

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13138
З нами з: 18.02.13
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1416 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
