Банку немає сенсу пропонувати збільшення кредитного ліміту за архівними продуктами. Тому якщо ліміт низький, то треба мати актуальну кредитну картку + правильно заповнену анкету. Навряд чи Алла рада пільговикам...
Додано: Нед 10 сер, 2025 18:24
Re: Sense Bank
Додано: Нед 10 сер, 2025 18:32
а хіба взагалі Сенс зараз збільшує ліміти? це ж зараз державний банк, ніхто не хоче брати відповідальність...
тому або перекидай в межах наявних лімітів, або Моментальні гроші. й там вже не 26%, як на Red cash
Додано: Нед 10 сер, 2025 23:41
Мені збільшив з 20 одразу до 200, але прийшлось давати доки по доходах та працевлаштуванню. Також був запит в УБКІ. Ініціатива була від них.
Додано: Вів 12 сер, 2025 11:16
Re: Звернення представнику банку
Шановний офіційний представник банку! Прошу вашої допомоги, так як звернення до відділення не дало результату. До 24 лютого 2022 року в мене був великий кредитний ліміт по картці, який після вказаної дати був зменшений до розміру заборгованості, тобто 1200 гривень. Маю депозити в банку в загальній сумі приблизно еквівалент 230 000 гривень. Маю постійний офіційний дохід. Прошу вашого сприяння для поновлення кредитного ліміту, можна меншого, ніж був.
Додано: Вів 12 сер, 2025 11:27
Re: Sense Bank
Додано: Вів 12 сер, 2025 12:09
У разі відсутності пропозиції на збільшення в застосунку рекомендуємо звернутися до нашого відділу з оформлення продуктів для подачі заявки на збільшення кредитного ліміту.
Ви можете звернутись у зручний для вас час за номером 0800 50 35 30. Графік роботи лінії: пн-нд з 09:00 до 19:00. Під час повітряної тривоги лінія не працює.
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
