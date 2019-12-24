RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 12:11

  yuluk написав:Останнім часом дуже зіпсувалась підтримка . Чат внутрішній в додатку закрили, а в вайбері відповідають дуже повільно або взагалі не відповідають ось зараз вже 15 хвилин очікування

Я очікував хвилин 30, але відповіли, і навіть вирішили питання.
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 14:25

Re: Sense Bank

Вопрос к представителю.
1.Когда банк планирует ввести в обслуживание "Дія.Карта" и планирует ли вообще? Т.к. ОВГЗ уже не даёт выбрать в Дия к зачислению на карту Є Підтримка.
2.Есть уже утверждённый лимит на "наличку" в приложении - есть ли возможность этот лимит перевести на кредитный лимит на одну из моих карт?
Спасибо.
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 11:34

lloydbanksua Поки що точних дат старту оформлення картки через наш банк немає, як тільки щось буде відомо - обов'язково повідомимо.

Щодо кредитного ліміту та пропозиції на кредит готівкою, то, на жаль, перекинути одне у інше не можна. Це дві окремі пропозиції. Якщо немає на збільшення ліміту, то як варіант можна спробувати заповнити анкету у застосунку, і якщо все добре, то така пропозиція з'явиться.
Щоб знайти цю анкету, перейдіть у "Продукти" на нижній панелі, там вгорі буде пошуковий рядок. Введіть туди "ліміт" або "збільшення ліміту". Після чого воно видасть кілька результатів, серед яких і буде анкета на збільшення кредитного ліміту.

Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 12:31

  Искатель написав:
  lloydbanksua написав:Выбираете категорию "Оплата гаджетом"- получаете те же 0,5%. 2,5% от 350 грн в АТБ "в кармане". Профит.

Ви, як завжди, праві. Згоден, не подумав за це.

Ваш оппонент прав, но не совсем. Данный способ срабатывает при оплате в физическом терминале. Но при заказе в АТБ и оплате через интернет при отсутствии активного кэшбека по категории "продукты" дополнительных 0,5 % не будет
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 14:34

  Amethyst написав:не погасив би грейс, то було б ДОНАРАХОВАНО 40% річних за всю суму бувшого грейса

на особистому досвіді підтверджую - працює!
На низької ланці кредліміту, одразу після РД загасився, лишивши 15+грн в залишку заборгованості, а на оновлений ліміт оформив нову розстрочку. Так на оті 15+грн в нову РД ввечері й нарахували 45%/річ, додавши до боргу й сформувавши "соточку" за обсуговуванння. Як зрозумів з пояснень фахівця - борг 15+грн був ще з тієї РД, як би не поточний, тому правило "20грн" не спрацювало
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:13

Re: Sense Bank

Підкажіть будь ласка, хто користувався, якщо оплатити кредиткою Ред з кредліму замовлення на Розетці онлайн (Rozetka Pay), то це буде як звичана купівля в магазині з кешбеком по категорії "Техніка", чи навпаки побриють на 4% як переказ р2р?

Продавець не сама Розетка, а якісь магазинчики, що там у них викладають свій асортимент
Востаннє редагувалось pharus в П'ят 15 сер, 2025 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:21

Re: Sense Bank

  lloydbanksua написав:Т.к. ОВГЗ уже не даёт выбрать в Дия к зачислению на карту Є Підтримка.

Ничего, в Сенсе уже приняты симметричные меры:
У зв'язку з технічними труднощами на стороні Дії, тимчасово було відключено функціонал купівлі ОВДП через наш банк.

Якщо кошти за операцію, що була вчора-сьогодні, списались, то вони будуть автоматично повернуті на ваш рахунок.
Робимо все можливе, щоб повернення відбулось швидше. Приносимо вибачення за завдані незручності.

Как я понимаю, как раз связано с тем, что Дия.Карта - это уже не просто номер счёта.
  #
