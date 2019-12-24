|
Sense Bank
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 сер, 2025 07:57
Navegantes написав: Искатель написав:
Напишіть, будь ласка, який МСС-код видає при купівлі через застосунок Розетка. По ідеї, там має бути один МСС-код.Якщо платили карткою Сенса, то у ССА одразу видно МСС-код.
Наперед дуже дякую.
ССА показує 5399
Дякую за відповідь! Щось подібне я чекав. 5399 - це один з дуже небагатьох МСС-кодів, які у різних банках відносяться до різних категорій. У Альянсі та Монобанку - це категорія "Продукти", у Сенсі - це категорія "Маркетплейси", а у Приватбанку - взагалі щось інше.
Тобто це не різні МСС-коди при оплаті на Розетці, а просто різне трактування одного й того ж різними банками.
Искатель
Повідомлень: 6412
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1069 раз.
Подякували: 4873 раз.
Додано: Суб 16 сер, 2025 08:08
Искатель написав: Navegantes написав: Искатель написав:
Напишіть, будь ласка, який МСС-код видає при купівлі через застосунок Розетка. По ідеї, там має бути один МСС-код.Якщо платили карткою Сенса, то у ССА одразу видно МСС-код.
Наперед дуже дякую.
ССА показує 5399
Дякую за відповідь! Щось подібне я чекав. 5399 - це один з дуже небагатьох МСС-кодів, які у різних банках відносяться до різних категорій. У Альянсі та Монобанку - це категорія "Продукти", у Сенсі - це категорія "Маркетплейси", а у Приватбанку - взагалі щось інше.
Тобто це не різні МСС-коди при оплаті на Розетці, а просто різне трактування одного й того ж різними банками.
Аккорд Банк теж 5399 трактує, як продукти.
lloydbanksua
Повідомлень: 1716
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 209 раз.
Додано: Суб 16 сер, 2025 10:21
Искатель написав: Navegantes написав: Искатель написав:
Напишіть, будь ласка, який МСС-код видає при купівлі через застосунок Розетка. По ідеї, там має бути один МСС-код.Якщо платили карткою Сенса, то у ССА одразу видно МСС-код.
Наперед дуже дякую.
ССА показує 5399
Дякую за відповідь! Щось подібне я чекав. 5399 - це один з дуже небагатьох МСС-кодів, які у різних банках відносяться до різних категорій. У Альянсі та Монобанку - це категорія "Продукти", у Сенсі - це категорія "Маркетплейси", а у Приватбанку - взагалі щось інше.
Тобто це не різні МСС-коди при оплаті на Розетці, а просто різне трактування одного й того ж різними банками.
У ПриватБанку це «Дім і ремонт». Хто як хоче, так і називає)
Navegantes
Повідомлень: 402
З нами з: 22.02.23
Подякував: 11 раз.
Подякували: 111 раз.
Додано: Суб 16 сер, 2025 10:48
Искатель
Ще інколи у розетки проскакує код 5732 (техніка). Від чого це залежить не знаю.
antey718
Повідомлень: 867
З нами з: 03.08.13
Подякував: 53 раз.
Подякували: 137 раз.
Додано: Суб 16 сер, 2025 11:56
antey718 написав:Искатель
Ще інколи у розетки проскакує код 5732 (техніка). Від чого це залежить не знаю.
А якщо ви придбаєте товар на Розетці у "Легку розстрочку від Сенса" то буде "послуга" (МСС 7399). Якось в один день купував у них пиво та цукерки. Пиво пішло в категорію "Продукти" (МСС 5921), а цукерки - "Маркетплейси" (МСС 5399). Буває що в одному замовленні є продукти, побутова хімія, косметика - все йде по "Маркетплейси"
Navegantes
Повідомлень: 402
З нами з: 22.02.23
Подякував: 11 раз.
Подякували: 111 раз.
Додано: Нед 17 сер, 2025 08:09
Navegantes написав: antey718 написав:Искатель
Ще інколи у розетки проскакує код 5732 (техніка). Від чого це залежить не знаю.
А якщо ви придбаєте товар на Розетці у "Легку розстрочку від Сенса" то буде "послуга" (МСС 7399). Якось в один день купував у них пиво та цукерки. Пиво пішло в категорію "Продукти" (МСС 5921), а цукерки - "Маркетплейси" (МСС 5399). Буває що в одному замовленні є продукти, побутова хімія, косметика - все йде по "Маркетплейси"
При оформленні "Легкої розстрочки" на будь-якому ресурсі буде МСС 7399, оскільки для цієї послуги окремий код, незалежно від того, що саме ви купляєте 👌🏻
Тому це не лише для Розетки діє, а загалом для такої послуги як "Легка розстрочка", бо оформлення відбувається через окремий термінал.
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Повідомлень: 13143
З нами з: 18.02.13
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1417 раз.
Додано: Нед 17 сер, 2025 15:54
Колеги, а що питають у відеочаті, коли блокується карта ?
maxprofit
Повідомлень: 1350
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1334 раз.
Подякували: 151 раз.
Додано: Нед 17 сер, 2025 16:49
В выписке по Ред 2.0 появилась строка "Верифікація картки", причём задним числом
Карта добавлена в Гугл-кошелёк уже давно. Никаких действий, требующих верификации, не было (разве что в тот же день платил этой картой гугл пэем)
Что это за верификация?
(ну хоть сумма операции 0,00 - и на том спасибо)
Driver
Повідомлень: 447
З нами з: 13.06.16
Подякував: 75 раз.
Подякували: 28 раз.
Додано: Нед 17 сер, 2025 23:08
Не добавляється карта Ред до Гугл пей (три різні акаунти). Карти інших банків можна добавити. Що це може бути?
novichok
Повідомлень: 3630
З нами з: 31.03.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 311 раз.
Додано: Нед 17 сер, 2025 23:23
Driver написав:
В выписке по Ред 2.0 появилась строка "Верифікація картки", причём задним числом
Карта добавлена в Гугл-кошелёк уже давно. Никаких действий, требующих верификации, не было (разве что в тот же день платил этой картой гугл пэем)
Что это за верификация?
(ну хоть сумма операции 0,00 - и на том спасибо)
Ух ты прикол...Ради интереса полез у себя смотреть.Аналогично было аж в июне.Я и не заметил бы если б тут не прочитал.Никаких сообщений по этому поводу не было.Странно очень конечно.
посетитель
Повідомлень: 1511
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 227 раз.
