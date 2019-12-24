|
Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 сер, 2025 14:19
kulikrom написав:
P2P тож не заборонено в межах ліміту НБУ, але як 7-річна дитина буде підтверджувати доходи для того ліміту?
Інше питання, звідки в дитини така сума коштів, щоб перевищувати ліміти НБУ/Меморандуму)) Це, як мінімум, дивно. В подальшому коли почне заробляти самостійно - зможе претендувати на індивідуальний розгляд підвищення лімітів, якщо доходи перевищують встановлений рівень 😉
kulikrom написав: Sense Bank написав:
P.S.: Що мається на увазі під "ВБ"?
BigBrother, так в деяких колах називають ПК (персональний компьютер)
Зрозумів. Зашитий лінк має коректно відкриватись і на мобільних пристроях. У разі, якщо проблема зберігається - будь ласка, зверніться до чат-підтримки, колеги подадуть запит на тех. відділ для перевірки причин неуспішності відкриття посилання та їх усунення 🙌🏻
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Додано: Вів 26 сер, 2025 15:11
kulikrom написав:
дякую за зауваження, шановний. дійсно, моно пише під білою "Обмеження
НБУ"
Там он частично прав. В этом разделе намешаны реальные ограничения НБУ (перевода за рубеж) и P2P внутри Украины, которые нужно было в апреле оттуда убрать. Но, видимо, любители писать жалобы на банки в НБУ в этот раздел не доходят.
kulikrom написав:
в сповіщеннях від #зеленелайно мова про ліміти, але не згадується НБУ
И правильно. Это его личное самоуправство.
kulikrom написав:
а рудий каже, що саме для НБУ потрібно оновити анкетні дані, щоб й далі надавати послуги.
А это вообще не к переводам и ограничениям. Да, такое требование имеется и не первый год. Но оно как раз невинное. С ним и в 7 лет справиться можно.
Додано: Вів 26 сер, 2025 15:31
Sense Bank написав:
Зашитий лінк має коректно відкриватись і на мобільних пристроях.
на трьох "огризках" з 18.6 айосью перевірено в сафарі лінк, який отримано з реклами TRY в ССА та надіслано (поділитися) в Вайбер. Як вказував раніше, лінк now.sens...
Додано: Сер 27 сер, 2025 19:08
Sense Bank
Гутен Таг, приложение Сенс просит обновить данные, человек при этом является клиентом более 10 лет, последний раз обновлялся, разумеется, до войны. У человека есть только паспорт-книжка (следовательно через Дию обновиться не может), возможности посетить отделение нет также. Какие варианты решения вопроса?
Додано: Сер 27 сер, 2025 19:28
IMPRINTER Нічого не буде, вже звертався з подібним запитанням, відповіли, що через певний час, якщо клієнт не прийде, то залочать, благо, клієнт зараз в селі і в вересні-жовтні зможе прийти у відділенні та обновити дані. Вам також відкажуть, не хочете йти у відділення, то відкрийте закордонник і обновитесь через дію, немає закордонника, не хочете нікуди йти - чекайте лок))
Додано: Сер 27 сер, 2025 19:34
melkh написав:IMPRINTER
Нічого не буде, вже звертався з подібним запитанням, відповіли, що через певний час, якщо клієнт не прийде, то залочать, благо, клієнт зараз в селі і в вересні-жовтні зможе прийти у відділенні та обновити дані. Вам також відкажуть, не хочете йти у відділення, то відкрийте закордонник і обновитесь через дію, немає закордонника, не хочете нікуди йти - чекайте лок))
ну мало ли может како-то вариант по видеосвязи ... показать морду и паспорт ... даже в Ощаде так можно!
Додано: Сер 27 сер, 2025 19:40
IMPRINTER написав:Sense Bank
Гутен Таг, приложение Сенс просит обновить данные, человек при этом является клиентом более 10 лет, последний раз обновлялся, разумеется, до войны. У человека есть только паспорт-книжка (следовательно через Дию обновиться не может), возможности посетить отделение нет также. Какие варианты решения вопроса?
Добрий вечір!
Якщо ніяких змін в документі не було (наприклад, вклеювали фото в 25/45 років) - то можна або самостійно звернутися до нашого відеочату в застосунку, або ж звернутися до нашого чату, щоб колеги зафіксували для клієнта дзвінок з контакт-центру
Валерія 🫧
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
