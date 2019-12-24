RSS
Sense Bank
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 14:24

Re: Sense Bank

Когда банк планирует выпуск карточек "ДИЯ"? или подскажите другой путь военных облигаций через предложения ДИЯ не используя карточку ДИЯ
nord5051
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 15:07

  nord5051 написав:Когда банк планирует выпуск карточек "ДИЯ"? или подскажите другой путь военных облигаций через предложения ДИЯ не используя карточку ДИЯ

Отвечали ж уже: "точный прогноз на завтра мы сообщим послезавтра".
moveton
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 15:09

  nord5051 написав:Когда банк планирует выпуск карточек "ДИЯ"? или подскажите другой путь военных облигаций через предложения ДИЯ не используя карточку ДИЯ

Вітаю!

Ми вже працюємо над впровадженням оформлення Дія.Картки у нас, але, поки що точних термінів запуску продукту немає :(
Якщо картку єПідтримка обирали у «Дії» до 11.08 — виплати й надалі надходитимуть на неї

Щодо інших шляхів через Дію, наразі лише один "обхідний" - ви можете обрати Дія.Картку для виплат від іншого банку, але брокером обирати Sense Bank
Без використання Дія.Картки, та якщо не обирали для виплат єПідтримку раніше, на жаль, ніяк(

Валерія 🫧
Sense Bank
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 15:10

А что, Сенс Банк наконец-то научился слать СЭП не со своего транзитного счёта, а со счёта 2620 отправителя??? :shock:
Driver
