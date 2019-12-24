Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Sense Bank Sense Bank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1527152815291530 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.5 5 106 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 13 2- Погане. Некомпетентне. 8% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 18 4- Добре. Як і повинно бути. 40% 42 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 24 Всього голосів : 106 Додано: Чет 11 гру, 2025 18:56 Navegantes написав: Якщо у застосунку є пропозиція відкрити RED 2.0, скористайтесь нею і побачите чи є кредитний ліміт. Якщо у застосунку є пропозиція відкрити RED 2.0, скористайтесь нею і побачите чи є кредитний ліміт.

Виходячи з описаного мною, вважається, що така вже пропозиці є чи зо її немає? Виходячи з описаного мною, вважається, що така вже пропозиці є чи зо її немає? klug Повідомлень: 8972 З нами з: 18.08.14 Подякував: 382 раз. Подякували: 1270 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 гру, 2025 19:30 klug написав: Navegantes написав: Якщо у застосунку є пропозиція відкрити RED 2.0, скористайтесь нею і побачите чи є кредитний ліміт. Якщо у застосунку є пропозиція відкрити RED 2.0, скористайтесь нею і побачите чи є кредитний ліміт.

Виходячи з описаного мною, вважається, що така вже пропозиці є чи зо її немає? Виходячи з описаного мною, вважається, що така вже пропозиці є чи зо її немає?



Якщо натиснути на банер з пропозицією, там є якась згадка про суму? Раніше банк відразу писав приблизно так «Вам погоджено таку-то суму. Для активації натисніть тут». Якщо зараз є просто пропозиція без цифр, то цілком ймовірно що ліміту немає. Якщо натиснути на банер з пропозицією, там є якась згадка про суму? Раніше банк відразу писав приблизно так «Вам погоджено таку-то суму. Для активації натисніть тут». Якщо зараз є просто пропозиція без цифр, то цілком ймовірно що ліміту немає. Navegantes Повідомлень: 579 З нами з: 22.02.23 Подякував: 15 раз. Подякували: 151 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 гру, 2025 19:44 Navegantes написав: Якщо натиснути на банер з пропозицією, там є якась згадка про суму? Раніше банк відразу писав приблизно так «Вам погоджено таку-то суму. Для активації натисніть тут». Якщо зараз є просто пропозиція без цифр, то цілком ймовірно що ліміту немає. Якщо натиснути на банер з пропозицією, там є якась згадка про суму? Раніше банк відразу писав приблизно так «Вам погоджено таку-то суму. Для активації натисніть тут». Якщо зараз є просто пропозиція без цифр, то цілком ймовірно що ліміту немає.

Як я вже детально описав, після реєстрації було лише повідомлення із запрошенням заповнити анкету . Ніяких пропозицій із затвердженими сумами досі не було . Якби вони були, або була явна відмова, то питання, чи чекати далі на якісь подальші сповіщення після скорингу, я б не ставив.



Хочу зрозуміти' чи тут відмови взагалі не приходить; чи це типово, що розгляд може тривати довго, а може тут взагалі треба розгадати якийсь смузі-судоку, щоб з'ясувати більше інформації. Як я вже детально описав, після реєстрації було лише. Ніяких пропозицій із затвердженими сумами досі. Якби вони були, або була явна відмова, то питання, чи чекати далі на якісь подальші сповіщення після скорингу, я б не ставив.Хочу зрозуміти' чи тут відмови взагалі не приходить; чи це типово, що розгляд може тривати довго, а може тут взагалі треба розгадати якийсь смузі-судоку, щоб з'ясувати більше інформації. klug Повідомлень: 8972 З нами з: 18.08.14 Подякував: 382 раз. Подякували: 1270 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 гру, 2025 19:49 klug написав: Navegantes написав: Якщо натиснути на банер з пропозицією, там є якась згадка про суму? Раніше банк відразу писав приблизно так «Вам погоджено таку-то суму. Для активації натисніть тут». Якщо зараз є просто пропозиція без цифр, то цілком ймовірно що ліміту немає. Якщо натиснути на банер з пропозицією, там є якась згадка про суму? Раніше банк відразу писав приблизно так «Вам погоджено таку-то суму. Для активації натисніть тут». Якщо зараз є просто пропозиція без цифр, то цілком ймовірно що ліміту немає.

Як я вже детально описав, після реєстрації було лише повідомлення із запрошенням заповнити анкету . Ніяких пропозицій із затвердженими сумами досі не було . Якби вони були, або була явна відмова, то питання, чи чекати далі на якісь подальші сповіщення після скорингу, я б не ставив. Як я вже детально описав, після реєстрації було лише. Ніяких пропозицій із затвердженими сумами досі. Якби вони були, або була явна відмова, то питання, чи чекати далі на якісь подальші сповіщення після скорингу, я б не ставив.



Ясно. Тоді я просто не зрозумів ось це ваше питання

"У персональних пропозиціях пісочний годинник, у списку продуктів для відкриття RED 2.0 бачу - варто ще так спробувати чи ще зачекати, коли буде якийсь результат після анкети?" Ясно. Тоді я просто не зрозумів ось це ваше питання"У персональних пропозиціях пісочний годинник,- варто ще так спробувати чи ще зачекати, коли буде якийсь результат після анкети?" Navegantes Повідомлень: 579 З нами з: 22.02.23 Подякував: 15 раз. Подякували: 151 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 гру, 2025 20:04 Navegantes написав: Ясно. Тоді я просто не зрозумів ось це ваше питання

"У персональних пропозиціях пісочний годинник, у списку продуктів для відкриття RED 2.0 бачу - варто ще так спробувати чи ще зачекати, коли буде якийсь результат після анкети?" Ясно. Тоді я просто не зрозумів ось це ваше питання"У персональних пропозиціях пісочний годинник, у списку продуктів для відкриття RED 2.0 бачу - варто ще так спробувати чи ще зачекати, коли буде якийсь результат після анкети?"

Пісочний годинник у персональних пропозиціях каже, що банк їх ще готує - так було від моменту реєстрації. Якщо натиснути на "Відкрити картку або рахунок", то там є: RED 2.0, Вигода, Хамон, АТБ, Red Cash і т.д. Тобто, ініціювати відкриття я можу, питання було чи варто це зараз робити чи далі чекати? Я так розумію, що шанси на ліміт поки ніякі.



КІ зріла, без прострочок, Рейтинг 550+ в УБКІ, дохід нормальний. Не дадуть ні копійки? Це вже той лояльний скоринг, за який писали вище? Пісочний годинник у персональних пропозиціях каже, що банк їх ще готує - так було від моменту реєстрації. Якщо натиснути на "Відкрити картку або рахунок", то там є: RED 2.0, Вигода, Хамон, АТБ, Red Cash і т.д. Тобто, ініціювати відкриття я можу, питання було чи варто це зараз робити чи далі чекати? Я так розумію, що шанси на ліміт поки ніякі.КІ зріла, без прострочок, Рейтинг 550+ в УБКІ, дохід нормальний. Не дадуть ні копійки? Це вже той лояльний скоринг, за який писали вище? klug Повідомлень: 8972 З нами з: 18.08.14 Подякував: 382 раз. Подякували: 1270 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 гру, 2025 20:21 klug написав: Navegantes написав: Ясно. Тоді я просто не зрозумів ось це ваше питання

"У персональних пропозиціях пісочний годинник, у списку продуктів для відкриття RED 2.0 бачу - варто ще так спробувати чи ще зачекати, коли буде якийсь результат після анкети?" Ясно. Тоді я просто не зрозумів ось це ваше питання"У персональних пропозиціях пісочний годинник, у списку продуктів для відкриття RED 2.0 бачу - варто ще так спробувати чи ще зачекати, коли буде якийсь результат після анкети?"

Пісочний годинник у персональних пропозиціях каже, що банк їх ще готує - так було від моменту реєстрації. Якщо натиснути на "Відкрити картку або рахунок", то там є: RED 2.0, Вигода, Хамон, АТБ, Red Cash і т.д. Тобто, ініціювати відкриття я можу, питання було чи варто це зараз робити чи далі чекати? Я так розумію, що шанси на ліміт поки ніякі.



КІ зріла, без прострочок, Рейтинг 550+ в УБКІ, дохід нормальний. Не дадуть ні копійки? Це вже той лояльний скоринг, за який писали вище? Пісочний годинник у персональних пропозиціях каже, що банк їх ще готує - так було від моменту реєстрації. Якщо натиснути на "Відкрити картку або рахунок", то там є: RED 2.0, Вигода, Хамон, АТБ, Red Cash і т.д. Тобто, ініціювати відкриття я можу, питання було чи варто це зараз робити чи далі чекати? Я так розумію, що шанси на ліміт поки ніякі.КІ зріла, без прострочок, Рейтинг 550+ в УБКІ, дохід нормальний. Не дадуть ні копійки? Це вже той лояльний скоринг, за який писали вище?



А навіщо чекати далі? Ініціюєте відкриття, дали ліміт - ок, не дали ліміт - теж варіант. Тоді вже прийдеться так чи інакше чекати. Якщо не ініціювати відкриття, а чекати пропозиції вже з погодженим лімітом - а чи так це зараз працює? Бо раніше було трохи інакше. Я бачив суму ще до етапу відкриття і вирішував чи потрібна мені ще одна кредитка.

Члену родини дали пропозицію по Red 2.0 ще три місяці тому, але ліміту так і не насипали за цей час. То ж просто лежить картка. Ні холодно, ні гаряче)) А навіщо чекати далі? Ініціюєте відкриття, дали ліміт - ок, не дали ліміт - теж варіант. Тоді вже прийдеться так чи інакше чекати. Якщо не ініціювати відкриття, а чекати пропозиції вже з погодженим лімітом - а чи так це зараз працює? Бо раніше було трохи інакше. Я бачив суму ще до етапу відкриття і вирішував чи потрібна мені ще одна кредитка.Члену родини дали пропозицію по Red 2.0 ще три місяці тому, але ліміту так і не насипали за цей час. То ж просто лежить картка. Ні холодно, ні гаряче)) Navegantes Повідомлень: 579 З нами з: 22.02.23 Подякував: 15 раз. Подякували: 151 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 гру, 2025 20:22 klug написав: Navegantes написав: Ясно. Тоді я просто не зрозумів ось це ваше питання

"У персональних пропозиціях пісочний годинник, у списку продуктів для відкриття RED 2.0 бачу - варто ще так спробувати чи ще зачекати, коли буде якийсь результат після анкети?" Ясно. Тоді я просто не зрозумів ось це ваше питання"У персональних пропозиціях пісочний годинник, у списку продуктів для відкриття RED 2.0 бачу - варто ще так спробувати чи ще зачекати, коли буде якийсь результат після анкети?"

Пісочний годинник у персональних пропозиціях каже, що банк їх ще готує - так було від моменту реєстрації. Якщо натиснути на "Відкрити картку або рахунок", то там є: RED 2.0, Вигода, Хамон, АТБ, Red Cash і т.д. Тобто, ініціювати відкриття я можу, питання було чи варто це зараз робити чи далі чекати? Я так розумію, що шанси на ліміт поки ніякі.



КІ зріла, без прострочок, Рейтинг 550+ в УБКІ, дохід нормальний. Не дадуть ні копійки? Це вже той лояльний скоринг, за який писали вище? Пісочний годинник у персональних пропозиціях каже, що банк їх ще готує - так було від моменту реєстрації. Якщо натиснути на "Відкрити картку або рахунок", то там є: RED 2.0, Вигода, Хамон, АТБ, Red Cash і т.д. Тобто, ініціювати відкриття я можу, питання було чи варто це зараз робити чи далі чекати? Я так розумію, що шанси на ліміт поки ніякі.КІ зріла, без прострочок, Рейтинг 550+ в УБКІ, дохід нормальний. Не дадуть ні копійки? Це вже той лояльний скоринг, за який писали вище? Сміливо тапайте по Ред.

Зараз це кредитно-дебетова картка. Вона зразу відкриється як дебетка, активуйте її і чекайте... у моря погоди. А шо робить

Я б з такою КІ зразу налив 200К

Але ж ви ФОП, то можуть ще 1..2 доби перевіряти, реєструвати у дорожно-патрульній службі Сміливо тапайте по Ред.Зараз це кредитно-дебетова картка. Вона зразу відкриється як дебетка, активуйте її і чекайте... у моря погоди. А шо робитьЯ б з такою КІ зразу налив 200КАле ж ви ФОП, то можуть ще 1..2 доби перевіряти, реєструвати у дорожно-патрульній службі Amethyst

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 6781 З нами з: 05.05.21 Подякував: 523 раз. Подякували: 1349 раз. Профіль 5 1 1 12 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 гру, 2025 21:47 Amethyst написав: Але ж ви ФОП, то можуть ще 1..2 доби перевіряти, реєструвати у дорожно-патрульній службі Але ж ви ФОП, то можуть ще 1..2 доби перевіряти, реєструвати у дорожно-патрульній службі

До доби - це постановка на облік уже відкритого рахунку. На due diligence для ФОПа у наш час треба 10 хв і підписка на популярні сервіси. Хіба вони замовлять позачергову виїзну перевірку за адресою реєстрації (поки нікого не було). Крім того, що колючий, то якийсь це кактус геть дубовий. До доби - це постановка на облік уже відкритого рахунку. На due diligence для ФОПа у наш час треба 10 хв і підписка на популярні сервіси. Хіба вони замовлять позачергову виїзну перевірку за адресою реєстрації (поки нікого не було). Крім того, що колючий, то якийсь це кактус геть дубовий. klug Повідомлень: 8972 З нами з: 18.08.14 Подякував: 382 раз. Подякували: 1270 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 гру, 2025 23:02 Re: Sense Bank Navegantes написав: Комісію за РКО банк знімає після 19.00 у РД. Тобто, якщо кошти «фіналізувалися» на рахунку до 18.00, то списання комісії не буде Комісію за РКО банк знімає після 19.00 у РД. Тобто, якщо кошти «фіналізувалися» на рахунку до 18.00, то списання комісії не буде

Но разве НБУ обязывает иметь именно такой регламент? Кроме того, если формально по обещаниям, то эти вещи не связанные. Технически Алка имеет право посчитать и по состоянию счёта на 00:00:00 РД, а проводку оплаты комиса даже и продолжать делать в 19:00. Не вижу чем это нарушает нынешнюю справку и какие-от требования НБУ. Фактически сейчас да, достаточно поступления на счёт до 18:00 РД. Но формально Алка разрешает себе поступления в РД в расчёт по этой дате уже не включать, пусть СЭП по счёту и выполнится. Поэтому я и называю РД серой зоной.



Navegantes написав: Я, коли бажав уникнути комісії, гасив напередодні РД і в цей же день користувався карткою для покупок, списання за якими відбувалися вже у новому розрахунковому періоді. Я, коли бажав уникнути комісії, гасив напередодні РД і в цей же день користувався карткою для покупок, списання за якими відбувалися вже у новому розрахунковому періоді.

Это уже другая тема. Причём, как показывают Глобус с Идеей, в общем случае очень коварная У Алки, пожалуй, по ней сейчас самый гуманный вариант. Но разве НБУ обязывает иметь именно такой регламент? Кроме того, если формально по обещаниям, то эти вещи не связанные. Технически Алка имеет право посчитать и по состоянию счёта на 00:00:00 РД, а проводку оплаты комиса даже и продолжать делать в 19:00. Не вижу чем это нарушает нынешнюю справку и какие-от требования НБУ. Фактически сейчас да, достаточно поступления на счёт до 18:00 РД. Но формально Алка разрешает себе поступления в РД в расчёт по этой дате уже не включать, пусть СЭП по счёту и выполнится. Поэтому я и называю РД серой зоной.Это уже другая тема. Причём, как показывают Глобус с Идеей, в общем случае очень коварнаяУ Алки, пожалуй, по ней сейчас самый гуманный вариант. moveton

Повідомлень: 6277 З нами з: 23.03.18 Подякував: 86 раз. Подякували: 771 раз. Профіль 3 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 гру, 2025 07:51 moveton написав: Navegantes написав: Комісію за РКО банк знімає після 19.00 у РД. Тобто, якщо кошти «фіналізувалися» на рахунку до 18.00, то списання комісії не буде Комісію за РКО банк знімає після 19.00 у РД. Тобто, якщо кошти «фіналізувалися» на рахунку до 18.00, то списання комісії не буде

Но разве НБУ обязывает иметь именно такой регламент? Кроме того, если формально по обещаниям, то эти вещи не связанные. Технически Алка имеет право посчитать и по состоянию счёта на 00:00:00 РД, а проводку оплаты комиса даже и продолжать делать в 19:00. Не вижу чем это нарушает нынешнюю справку и какие-от требования НБУ. Фактически сейчас да, достаточно поступления на счёт до 18:00 РД. Но формально Алка разрешает себе поступления в РД в расчёт по этой дате уже не включать, пусть СЭП по счёту и выполнится. Поэтому я и называю РД серой зоной.



Navegantes написав: Я, коли бажав уникнути комісії, гасив напередодні РД і в цей же день користувався карткою для покупок, списання за якими відбувалися вже у новому розрахунковому періоді. Я, коли бажав уникнути комісії, гасив напередодні РД і в цей же день користувався карткою для покупок, списання за якими відбувалися вже у новому розрахунковому періоді.

Это уже другая тема. Причём, как показывают Глобус с Идеей, в общем случае очень коварная У Алки, пожалуй, по ней сейчас самый гуманный вариант. Но разве НБУ обязывает иметь именно такой регламент? Кроме того, если формально по обещаниям, то эти вещи не связанные. Технически Алка имеет право посчитать и по состоянию счёта на 00:00:00 РД, а проводку оплаты комиса даже и продолжать делать в 19:00. Не вижу чем это нарушает нынешнюю справку и какие-от требования НБУ. Фактически сейчас да, достаточно поступления на счёт до 18:00 РД. Но формально Алка разрешает себе поступления в РД в расчёт по этой дате уже не включать, пусть СЭП по счёту и выполнится. Поэтому я и называю РД серой зоной.Это уже другая тема. Причём, как показывают Глобус с Идеей, в общем случае очень коварнаяУ Алки, пожалуй, по ней сейчас самый гуманный вариант.



Я не знаю який там у НБУ регламент. Просто перевірив свою історію списання комісії. Ніколи не гасився в РД, завжди мінімум на день раніше, а в більшості випадків ще раніше. На РКО не звертаю уваги, цей коміс перекривається вигодою від кредитного ліміту.

Не зовсім розумію як можна не включати надходження в РД в розрахунок по цій даті, якщо кошти зараховано. Мулька про 3 робочі дні, якою так любили користуватися банки, вже відійшла у минуле. Я не знаю який там у НБУ регламент. Просто перевірив свою історію списання комісії. Ніколи не гасився в РД, завжди мінімум на день раніше, а в більшості випадків ще раніше. На РКО не звертаю уваги, цей коміс перекривається вигодою від кредитного ліміту.Не зовсім розумію як можна не включати надходження в РД в розрахунок по цій даті, якщо кошти зараховано. Мулька про 3 робочі дні, якою так любили користуватися банки, вже відійшла у минуле. Navegantes Повідомлень: 579 З нами з: 22.02.23 Подякував: 15 раз. Подякували: 151 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1527152815291530 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє О.Bank 1 ... 125 , 126 , 127

Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30 1262 341510

nord Суб 06 гру, 2025 18:24 Universal Bank 1 , 2

zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52 16 35831

yverstiuk Чет 01 тра, 2025 13:27