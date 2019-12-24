Заборгованість для списання РКО підраховується по рахунку, тож ці витрати за 1 січня не встигнуть пройти по рахунку й 100 грн списано не буде ✅
З повагою, Володимир 💎
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 гру, 2025 14:44
Заборгованість для списання РКО підраховується по рахунку, тож ці витрати за 1 січня не встигнуть пройти по рахунку й 100 грн списано не буде ✅
З повагою, Володимир 💎
Додано: Сер 31 гру, 2025 15:38
Тобто ви, пан Володимир, діамантовий ви наш, вважаєте, що НЕ МОЖНА зробити такі витрати по картці навіть і 2-го січня, і шоби вони таки провелись тим же 2-м січня?!
До речі, за такі витрати буде не тільки РКО нараховано, а ще й 40% за заборгованість, яка до цього моменту ще була у грейсі!!
Зараз переглядають цей форум: valya і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|