RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1533153415351536

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 14:44

  ternofond написав:Питання по РКО. По хамелеону сьогодні погашена заборгованість. РД в карти 2 число. Якщо 1 числа будуть витрати більше 50 грн., то 2 числа нарахують 100 грн., чи РД тоді буде 2 числа наступного місяця?

Заборгованість для списання РКО підраховується по рахунку, тож ці витрати за 1 січня не встигнуть пройти по рахунку й 100 грн списано не буде ✅

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13230
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1438 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 15:38

  Sense Bank написав:
  ternofond написав:Питання по РКО. По хамелеону сьогодні погашена заборгованість. РД в карти 2 число. Якщо 1 числа будуть витрати більше 50 грн., то 2 числа нарахують 100 грн., чи РД тоді буде 2 числа наступного місяця?

Заборгованість для списання РКО підраховується по рахунку, тож ці витрати за 1 січня не встигнуть пройти по рахунку й 100 грн списано не буде ✅

З повагою, Володимир 💎

Тобто ви, пан Володимир, діамантовий ви наш, вважаєте, що НЕ МОЖНА зробити такі витрати по картці навіть і 2-го січня, і шоби вони таки провелись тим же 2-м січня?! :shock:
До речі, за такі витрати буде не тільки РКО нараховано, а ще й 40% за заборгованість, яка до цього моменту ще була у грейсі!!
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6803
З нами з: 05.05.21
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1353 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
  #<1 ... 1533153415351536
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: valya і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1261 346878
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
16 36670
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 13:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10453)
31.12.2025 16:30
Sense Bank (15352)
31.12.2025 15:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.