Искатель написав:А як правильно поповнювати телефон, щоб нарахували кешбек? Дякую за відповідь!
Очевидно ж (сарказм), що поповнення телефону входить у категорію "комуналка".
Якщо поповнювати мабілу через розділ Оплата послуг ССА, то буде МСС 4900 з відповідним КБ, але розстрочки не буде. Це -- правда От через сторонні ресурси буде іншій МСС, але спокійно може бути розстрочка, і від 1000грн -- шарова на 3 міс, що дорівнює у свинорила десь 3..3.5% цімесу
ПС. І свинорили от тооочно, шо очевидно ж (сарказм), працюють тільки з неочевидностями, які у Алюсіка ну виходять ну просто задарма
ПСС. До речі, я знаю буфет на комунальному підприємстві, де ПОС налаштован на 4900. Там печені пиріжки з лівером по 25, ну дуже смачні.. ото на тижні вирішив всю татю взяти (20шт) на всю нашу шоблу
Amethyst написав:От через сторонні ресурси буде іншій МСС, але спокійно може бути розстрочка, і від 1000грн -- шарова на 3 міс, що дорівнює у свинорила десь 3..3.5% цімесу
Позичити у Алки на 3 міс, щоб заплатити оператору на пів поку+ наперед. Цимес - бомба. Ніби і через SSA має бути розстрочка і горіхи, бо мені пропонує розстрочку на світло, що спочатку списалося, а потім повернулося. На жаль не пільгову, бо платив з неправильної картки.
Щодо виділеного жирним. Ніт. Через SSA розстрочки на 4900 не буде. Бо я свого часу детально розпитував (кілька сторінок раніше).
Треба пробувати. Бо оплата мож проходити як через наземний ПОС, а не через інет-ПОС... Ото може бути і чудо. Один час таке було через оплату Хамоном на деяких АЗС