Sense Bank
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лют, 2026 17:57
Искатель написав: klug написав:
Позичити у Алки на 3 міс, щоб заплатити оператору на пів поку+ наперед. Цимес - бомба. Ніби і через SSA має бути розстрочка і горіхи
, бо мені пропонує розстрочку на світло, що спочатку списалося, а потім повернулося. На жаль не пільгову, бо платив з неправильної картки.
Щодо виділеного жирним. Ніт. Через SSA розстрочки на 4900 не буде. Бо я свого часу детально розпитував (кілька сторінок раніше).
21.02 платив комуналь в сенс-додатку від 1кгрн карткою ред2.0. Розстрочку оформлено.
alibob
- Повідомлень: 796
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 89 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 25 лют, 2026 18:07
Искатель написав: klug написав:
Позичити у Алки на 3 міс, щоб заплатити оператору на пів поку+ наперед. Цимес - бомба. Ніби і через SSA має бути розстрочка і горіхи
, бо мені пропонує розстрочку на світло, що спочатку списалося, а потім повернулося. На жаль не пільгову, бо платив з неправильної картки.
Щодо виділеного жирним. Ніт. Через SSA розстрочки на 4900 не буде. Бо я свого часу детально розпитував (кілька сторінок раніше).
Під час оплати комуналки в Sense розстрочка може бути доступна або ні — це залежить від партнера, через якого проходить платіж. Один із них технічно дозволяє оформлення розстрочки, інший — ні. Тож якщо пропозиція після здійснення операції буде відображатися - оформити розстрочку буде доступно.
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Sense Bank
- Представник банку
- Повідомлень: 13273
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 1442 раз.
Профіль
2
2
2
Додано: Сер 25 лют, 2026 19:52
Sense Bank написав:
залежить від партнера, через якого проходить платіж
Наявність двох партнерів - це певно і є відповідь на питання, чому працює лише частина функціоналу оплати комуналки.
А от підхід, де, приховані від клієнта технічні деталі реалізації, мають пріоритет над офіційними умовами програми, викликає нові питання...
klug
- Повідомлень: 9050
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 386 раз.
- Подякували: 1278 раз.
Профіль
1
4
Додано: Сер 25 лют, 2026 21:26
Искатель написав: klug написав:
Позичити у Алки на 3 міс, щоб заплатити оператору на пів поку+ наперед. Цимес - бомба. Ніби і через SSA має бути розстрочка і горіхи
, бо мені пропонує розстрочку на світло, що спочатку списалося, а потім повернулося. На жаль не пільгову, бо платив з неправильної картки.
Щодо виділеного жирним. Ніт. Через SSA розстрочки на 4900 не буде. Бо я свого часу детально розпитував (кілька сторінок раніше).
Не вірити однофорумчанам. Я 19-го відписував під вашим питанням і відповіддю представника, що оформляється 4900. Опісля ще пооформлював. На що була замала сума, то в одній квитанції поєднав різні платежі і пооформлював знову ж таки розстрочки. Оплати на півроку чи рік може бути вигідно по певним тарифами, наприклад, сьогодні так платив за піврічний КС 700 грн, перед тим були річні водафони до тисячі. Ну але це вже персональна пропозиція від оператора.
Ой+
- Повідомлень: 7281
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 1160 раз.
Профіль
2
4
Додано: Суб 28 лют, 2026 10:53
Sense Bank написав: Искатель написав: klug написав:
Позичити у Алки на 3 міс, щоб заплатити оператору на пів поку+ наперед. Цимес - бомба. Ніби і через SSA має бути розстрочка і горіхи
, бо мені пропонує розстрочку на світло, що спочатку списалося, а потім повернулося. На жаль не пільгову, бо платив з неправильної картки.
Щодо виділеного жирним. Ніт. Через SSA розстрочки на 4900 не буде. Бо я свого часу детально розпитував (кілька сторінок раніше).
Під час оплати комуналки в Sense розстрочка може бути доступна або ні — це залежить від партнера, через якого проходить платіж. Один із них технічно дозволяє оформлення розстрочки, інший — ні. Тож якщо пропозиція після здійснення операції буде відображатися - оформити розстрочку буде доступно.
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Отже Ваші колеги мене надурили, коли сказали, що на 4900 у додатку розстрочка не оформляється. Чудово... Власне, я вже нічому не дивуюсь.
Искатель
- Повідомлень: 6468
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1085 раз.
- Подякували: 4880 раз.
Профіль
6
13
2
Додано: Суб 28 лют, 2026 10:54
Ой+ написав: Искатель написав: klug написав:
Позичити у Алки на 3 міс, щоб заплатити оператору на пів поку+ наперед. Цимес - бомба. Ніби і через SSA має бути розстрочка і горіхи
, бо мені пропонує розстрочку на світло, що спочатку списалося, а потім повернулося. На жаль не пільгову, бо платив з неправильної картки.
Щодо виділеного жирним. Ніт. Через SSA розстрочки на 4900 не буде. Бо я свого часу детально розпитував (кілька сторінок раніше).
Не вірити однофорумчанам. Я 19-го відписував під вашим питанням і відповіддю представника, що оформляється 4900. Опісля ще пооформлював. На що була замала сума, то в одній квитанції поєднав різні платежі і пооформлював знову ж таки розстрочки. Оплати на півроку чи рік може бути вигідно по певним тарифами, наприклад, сьогодні так платив за піврічний КС 700 грн, перед тим були річні водафони до тисячі. Ну але це вже персональна пропозиція від оператора.
Вам - вірю. А от представникам банку - більше ні.
Искатель
- Повідомлень: 6468
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1085 раз.
- Подякували: 4880 раз.
Профіль
6
13
2
Додано: Суб 28 лют, 2026 13:27
Искатель написав: Sense Bank написав:
Під час оплати комуналки в Sense розстрочка може бути доступна або ні — це залежить від партнера, через якого проходить платіж. Один із них технічно дозволяє оформлення розстрочки, інший — ні. Тож якщо пропозиція після здійснення операції буде відображатися - оформити розстрочку буде доступно.
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Отже Ваші колеги мене надурили, коли сказали, що на 4900 у додатку розстрочка не оформляється. Чудово... Власне, я вже нічому не дивуюсь.
Згідно з правилами оформлення розстрочок, де-юре МСС 4900 дійсно знаходиться у переліку виключень для операцій, проведених у застосунку Sense Super App, проте де-факто деякі з таких операцій все одно можуть пропонуватися до оформлення, але це вже як повезе. Банк не може гарантувати можливість оформлення розстрочки на операцію з МСС 4900, проведену в застосунку Sense Super App і спирається у даному випадку на вищеописані правила оформлення розстрочок.
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Sense Bank
- Представник банку
- Повідомлень: 13273
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 1442 раз.
Профіль
2
2
2
Додано: Суб 28 лют, 2026 13:30
Sense Bank написав:
але це вже як повезе.
Не планируете ребрендинг в Казино Банк?
Сибарит
- Форумчанин року
- Повідомлень: 9337
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6518 раз.
- Подякували: 21740 раз.
Профіль
136
84
38
2
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
