Додано: Вів 24 бер, 2026 01:41

Howl написав: Але щось не той результат... Але щось не той результат...

А який тут може бути результат? Проблема Алки ж не у якомусь конкретному продукті, а у тому, що це схемний казино-банк, де, який би ти не був обережний сниозадрот, тебе усе одно знайдуть, як пощипати. Я 10 років придивлявся перед тим, як сюди вступити, уважно вивчав усі умови і усе одно мене побрили на горіхи вже на 2-й місяць. Уся система працює аби-як: то треба присісти, привстати і пострибати, то все впало, то є 12 способів щось зробити, з яких працює 7, а правильно один - усім пофігу, крім тих, хто знаходить у глюках користь. У от 2 місяці німагаюся оплатити Інтернет за їхнім же шаблоном - постійний відлуп. Звертався 2-ма каналами - немає реакції.Щодо ж до конкретно кредитних продуктів, то от, наприклад: всі чудово знають, як клієнтам подобається унікальна фішка у вигляді РКО. Бенз. дорожчає, протока перекрита, час вже його збільшити хоча б до 1к і зробити хоча б що 10 днів - гарантую, що це стимулюватиме наплив нових солідних клієнтів, що позбавлені такого статусного привілею у інших 68-ми банках (другий унікум копі-ТАСя). Зараз навіть важко вибрати, яка з історій мене більше взірвала мозок: якдва тижні шукав, куди поділося його поповнення на RED, бо гроші ніби зарахувало, але за законами квантової фізики, а не типових фінансів; чи як Алка згадаладавно прощені за власною ж пропозицією борги 🤯Навіть вид якості онбордингу мене досі пересмикує. Я звичайній людині у жодному разі не порекомендую зв'язуватися з такою банкою. Сам я тут лише тому, що: а) банку нарешті забрали у ф̶с̶б̶ фрідмана та авена; б) шановні свині постійно нахрюкують як тут ситно. При чому, банка вирішила пункт а) підкоригувати тим, що яскраво світиться справах на кшталт Мідаса і подібних, тобто це квест-банк не лише для пересічних, а й для зовсім непересічних.Це все накипіло лише за 3 міс. користування...P.S. Навіть підсвинки свинорилів невдячні і готові кусати руку, що годує - факт.