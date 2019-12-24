Sense Bank

Sense Bank
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 17:49

  Алексей77 написав:Добрый вечер. Вопрос по кредитным картам. Возьмём для примера Ред. Расчетная дата 22 числах. Использовал 25 февраля почти всю сумму соответственно снялось 100 грн 22 марта и всю сумму надо погасить до 22 апреля. Если я погашу 8 апреля всю сумму задолженности а потом 9 апреля опять всю сумму почти потрачу то я буду обязан погасить её полностью до 22 мая? При этом 22 апреля снимет об уплату 100 гривен? Всё верно?

Якщо мова про пільговий період, то так, все правильно 👌🏻
22 березня сформувалась сума для грейсу, яку треба погасити до 22 квітня. За умови її погашення 8 квітня й повторного використання кредитного ліміту — сума для пільгового періоду буде сформована 22 квітня й погасити її треба до 22 травня.
22 квітня ж у розрахункову дату буде списано комісію в 100 грн (при наявності заборгованості від 50 грн, без врахування боргу на умовах розстрочки) ✅

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13303
З нами з: 18.02.13
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1448 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 18:30

  moveton написав:
  Rimlyanin1 написав:Хоча 1 день - це 78 грн (приблизно 195 шт на 200к грн по 0,40 грн/день). Тобто те на те майже і виходить якщо об'єднувати 200к+200к, але менше дат погашення тримати в голові

Как хорошо, когда сразу понимают написанное между строк :mrgreen: Для жадного свинорыла, который гасится так, чтобы соточку не платить, не выходит. Поэтому живём, как жили. Для тех, кто платит, конечно, польза будет.


Той, хто гасится, щоб не платити 100 грн РКО, не свинорил. Зараз ціна між купівлею і продажем це мінімум 12 днів виходу в 0, а це значно дорожче, ніж 100 грн РКО на ліміті 200к
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 447
З нами з: 26.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 19:21

Если я погашу 8 апреля то когда я смогу пользоваться уже кредитным лимитом сразу восьмого через пару часов и как это узнать можно? или нельзя 8 и надо только 9 апреля?
Алексей77
 
Повідомлень: 2080
З нами з: 04.12.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 42 раз.
 
