Sense Bank

Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 14:35

  Striker написав:Наче пронесло. :)
Сума ще заблокована, РКО не нараховане. :D
Мабуть за день до і в день РД можна робити покупки. Але за 3-5 днів краще не ризикувати.

Все це залежить від "де і як" робите ті покупки/витрати: через ССА, карткою, АйБАН, хто мерчант.
І на все це у вас є Виписка, шо на мило приходить. В неї є 2 стовця з датами: операції і проводки. Мона і квиташки роздивитися, там теж є ці дані.
Достатньо за 5..10 дн назбирати тестових платіжок за улюбленими переказами і стати кумом королю, сватом міністру і танцювати Алку як душа забажає :P :P
Amethyst
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 12:24

Картка АТБ з окремим рахунком. Платежі в березні 75% (від КЛ) та 25% в квітні.
Зараз в додатку "Мінімальний платіж" - ~5% (від КЛ) та "Заборгованість" = КЛ, який використаний в 0. "Потрібно внести" - обидва до однієї дати середини травня.
Питання - для невиліту з грейсу достатньо сплатити Мін.платіж (і 100 за обслуговування також)? Просто в інших банках є "мін.платіж", "платіж для збереження пільгового періоду" та "повна сума заборгованості".
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 12:39

  alibob написав:Картка АТБ з окремим рахунком. Платежі в березні 75% (від КЛ) та 25% в квітні.
Зараз в додатку "Мінімальний платіж" - ~5% (від КЛ) та "Заборгованість" = КЛ, який використаний в 0. "Потрібно внести" - обидва до однієї дати середини травня.
Питання - для невиліту з грейсу достатньо сплатити Мін.платіж (і 100 за обслуговування також)? Просто в інших банках є "мін.платіж", "платіж для збереження пільгового періоду" та "повна сума заборгованості".

"Заборгованість" у блоці "Розрахунковий період" - це якраз і є сума грейс-періоду, яку необхідно внести до РД, щоб у грейсі залишитися. Загальну заборгованість по картці ви можете переглянути на тій самій сторінці "Інформація" по картці, але нижче, у блоці "Загальна інформація".

Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 12:59

Re: Sense Bank

  alibob написав:для невиліту з грейсу достатньо сплатити...
...суму з рядка Заборгованість. А РКО та 0.01% можна сплатити вже ПІСЛЯ їх нарахування, тобто до наступної РД.

ПС. А судячи з того, шо ви кажете, шо Заборгованість = КЛ і ви таки внесете ту Заборгованість, то РКО вам і НЕ нарахують.
Не поспішайте :wink:
Amethyst
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 18:33

  lloydbanksua написав:WallNutPen можете робити покупку 19 и одразу оформлювати розстрочку, як раз за 2-3 дні транзакция пройде по рахунку и таким чином вже розстрочка буде оформлена на новий термін розрахункового періоду після 20. Таким чином, не обов'язково чекати 20 число. В вашому випадку можете оформлювати розстрочку вже на проведену транзакцію, все буде Ок.
Але майте на увазі, безкоштовна (під умовні 0,01%) розстрочка діє тільки по карті Ред на строк 3 місяці.

Ред 2.0
Shaman
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 09:02

з 1 червня 2026 комісія 0,5% за купівлю ОВДП через Дію за кредитні. Укргаз забирає 0,2, тепер і ці вирішили додати доходності: 0,5% + 100 грн + спред на ОВДП.
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 09:24

  Rimlyanin1 написав:з 1 червня 2026 комісія 0,5% за купівлю ОВДП через Дію за кредитні. Укргаз забирає 0,2, тепер і ці вирішили додати доходності: 0,5% + 100 грн + спред на ОВДП.
Ну Моня чи Мумба 4% за це беруть. Ну хай пограються :roll:
Я так розумію, що Фікси (як у ІКУ) у Алки вже не буде :mrgreen:
Amethyst
