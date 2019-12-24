Товариство, підкажіть як працює "Швидкий": якщо у п'ятницю закинути кошти, то у понеділок вони вже впадуть на рахунок? На це впливає до чи після 19-ї відкрити депо або ж тут враховується лише календарна дата? Треба овернайт на вихідні, але промах в один день обійдеться дуже дорого.
Всё просто: проходит три полуночи по киевскому времени и утром (обычно часиков в 8-10, но могут и протормозить до полудня и дальше) падает на счёт. Да, если с пятницы, то в понедельник. Можно хоть за 5 минут до полуночи открывать. Выходные не имеют значения.
Добрий день! Умови оформлення депозиту: ▪ з 00:00 до 23:54 — депозит оформлюється поточним днем (у тому числі у вихідні) ▪ з 23:54 до 23:59 — оформлення депозиту та зарахування коштів відбувається наступного дня (є технічна особливість у кілька хвилин).
Строк не прив’язаний до операційного дня банку та становить 3 календарні дні, якщо не потрапити в ці нещасливі хвилинки
Хоч депозит оформлюється на 3 дні, технічно це виглядає як 4 календарні дні. Наприклад, якщо дата відкриття — 04.05 ▪ у строк зараховуються 04.05, 05.05 та 06.05 ▪ 07.05 — відбувається закриття або пролонгація ▪ повернення коштів з 09:00
Депозит не підв’язаний до відкриття чи закриття операційного дня банку, проте є технічна особливість у кілька хвилин наприкінці доби, яка впливає на дату оформлення
Leviafan написав:Якщо в застосунку закриті усі рахунки, що ще потрібно зробити, щоб перестати вважатися клієнтом Сенс банку?
Був квест прибити МАБ за електронний зверненням для своєї безпеки. Прибили. Потім захотіли знову стати клієнтом, пройшли реєстрацію через застосунок і Дію -- наче все ок, але прийшлося відвідувати відділення (дистанційно ніяк це не вдавалося зробити), щоб сформувати новий профіль МАБ. Бо без нього застосунок повноцінно не робив.