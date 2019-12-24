Sense Bank

Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1590159115921593

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 12:30

  VASH написав:
  vadymbanker написав:
VASH написав:У Сенсі розрахункова дата по кредитній картці 17.05.26 (неділя), якщо гроші внесені о 13.00 15.05.26 (п’ятниця), а новий платіж за реквізитами зроблено в 15.30 15.05.26 чи не випаду з пільгового періоду? За попереднім неодноразовим досвідом проведення нової операції купівлі по рахунку буде 17.05.26.
Попадете, тому що за реквізитами.

Так попаду на гроші, чи у пільговий період?

Для відповіді на це питання необхідно розрізняти чи це був платіж за реквізитами, чи все ж таки операція купівлі. А то виклалено так " а новий платіж за реквізитами зроблено в 15.30 15.05.26 чи не випаду з пільгового періоду? За попереднім неодноразовим досвідом проведення нової операції купівлі по рахунку" - що не зрозуміло, яка саме операція була.
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 13:09

Сенс банк заблокував рахунок

За якісь там підозрілі операції банк блокує рахунок, рахунок мого сина, він студент, грав в компьютерні ігри-купував/ продавав ігрові предмети.Банк вимагає з'явитися до відділення. Фізично це неможливо, якщо людина за кордоном, інших варіантів не дано. На рахунку пару тисяч грн, кожного місяца банк списує 50грн за обслуговування ( заблокованого рахунку ?) Просто спостерігаємо, як вони крадуть наші гроші.
Інформація для роздумів.
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 13:43

Щоб детальніше все проаналізувати й надати вам коректну відповідь напишу вам в особисті 👌🏻

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13322
З нами з: 18.02.13
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1452 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 14:12

Доволі неприємна ситуація, проте хочу детальніше розібратися у питанні й спробувати допомогти вам 😊
Напишу в особисті, щоб уточнити всі деталі!

З повагою, Володимир 💎
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 11:22

Відповів, сподіваюся на пояснення.
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 11:24

Я рахую, що якщо людина витрачає особисті гроші, на свій власний розсуд, то блокувати їх за те, що банк вирішив, що це є ризиковими операціями не правомірно. З дитиною ми сами розберемося, треба буде - будемо лікувати )
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 15:13

Re: Sense Bank

отримав зп картку Zero. відповідно, якщо не робити ковертацій, то Біла картка не потрібна? Zero її повністю перекриє (за винятком валюти)?
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 15:14

Маркетинг від бога. Зарплата на Зеро
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 15:28

Так, цілком перекриє 👌А якщо треба буде валютообмін, то можна і поточний рахунок відкрити

