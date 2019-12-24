|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 тра, 2026 12:30
VASH написав: vadymbanker написав:
VASH написав:У Сенсі розрахункова дата по кредитній картці 17.05.26 (неділя), якщо гроші внесені о 13.00 15.05.26 (п’ятниця), а новий платіж за реквізитами зроблено в 15.30 15.05.26 чи не випаду з пільгового періоду? За попереднім неодноразовим досвідом проведення нової операції купівлі по рахунку буде 17.05.26.
Попадете, тому що за реквізитами.
Так попаду на гроші, чи у пільговий період?
Для відповіді на це питання необхідно розрізняти чи це був платіж за реквізитами, чи все ж таки операція купівлі. А то виклалено так " а новий платіж за реквізитами
зроблено в 15.30 15.05.26 чи не випаду з пільгового періоду? За попереднім неодноразовим досвідом проведення нової операції купівлі по рахунку
" - що не зрозуміло, яка саме операція була.
-
Oberon
-
-
- Повідомлень: 367
- З нами з: 15.09.20
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 13 тра, 2026 13:09
За якісь там підозрілі операції банк блокує рахунок, рахунок мого сина, він студент, грав в компьютерні ігри-купував/ продавав ігрові предмети.Банк вимагає з'явитися до відділення. Фізично це неможливо, якщо людина за кордоном, інших варіантів не дано. На рахунку пару тисяч грн, кожного місяца банк списує 50грн за обслуговування ( заблокованого рахунку ?) Просто спостерігаємо, як вони крадуть наші гроші.
Інформація для роздумів.
-
Rack
-
-
- Повідомлень: 726
- З нами з: 29.01.09
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 13 тра, 2026 13:43
VASH написав:
У Сенсі розрахункова дата по кредитній картці 17.05.26 (неділя), якщо гроші внесені о 13.00 15.05.26 (п’ятниця), а новий платіж за реквізитами зроблено в 15.30 15.05.26 чи не випаду з пільгового періоду? За попереднім неодноразовим досвідом проведення нової операції купівлі по рахунку буде 17.05.26.
Щоб детальніше все проаналізувати й надати вам коректну відповідь напишу вам в особисті 👌🏻
З повагою, Володимир 💎
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13322
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 1452 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
2
Додано: Сер 13 тра, 2026 14:12
Rack написав:
За якісь там підозрілі операції банк блокує рахунок, рахунок мого сина, він студент, грав в компьютерні ігри-купував/ продавав ігрові предмети.Банк вимагає з'явитися до відділення. Фізично це неможливо, якщо людина за кордоном, інших варіантів не дано. На рахунку пару тисяч грн, кожного місяца банк списує 50грн за обслуговування ( заблокованого рахунку ?) Просто спостерігаємо, як вони крадуть наші гроші.
Інформація для роздумів.
Доволі неприємна ситуація, проте хочу детальніше розібратися у питанні й спробувати допомогти вам 😊
Напишу в особисті, щоб уточнити всі деталі!
З повагою, Володимир 💎
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13322
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 1452 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
2
Додано: Чет 14 тра, 2026 11:22
Sense Bank написав: Rack написав:
За якісь там підозрілі операції банк блокує рахунок, рахунок мого сина, він студент, грав в компьютерні ігри-купував/ продавав ігрові предмети.Банк вимагає з'явитися до відділення. Фізично це неможливо, якщо людина за кордоном, інших варіантів не дано. На рахунку пару тисяч грн, кожного місяца банк списує 50грн за обслуговування ( заблокованого рахунку ?) Просто спостерігаємо, як вони крадуть наші гроші.
Інформація для роздумів.
Доволі неприємна ситуація, проте хочу детальніше розібратися у питанні й спробувати допомогти вам 😊
Напишу в особисті, щоб уточнити всі деталі!
З повагою, Володимир 💎
Відповів, сподіваюся на пояснення.
-
Rack
-
-
- Повідомлень: 726
- З нами з: 29.01.09
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 14 тра, 2026 11:24
idealstorm
Я рахую, що якщо людина витрачає особисті гроші, на свій власний розсуд, то блокувати їх за те, що банк вирішив, що це є ризиковими операціями не правомірно. З дитиною ми сами розберемося, треба буде - будемо лікувати )
-
Rack
-
-
- Повідомлень: 726
- З нами з: 29.01.09
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 16 тра, 2026 15:13
отримав зп картку Zero. відповідно, якщо не робити ковертацій, то Біла картка не потрібна? Zero її повністю перекриє (за винятком валюти)?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 12764
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 830 раз.
- Подякували: 1768 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Суб 16 тра, 2026 15:14
Shaman написав:отримав зп картку Zero. відповідно, якщо не робити ковертацій, то Біла картка не потрібна? Zero її повністю перекриє (за винятком валюти)?
Маркетинг від бога. Зарплата на Зеро
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37724
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1506 раз.
- Подякували: 8313 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Суб 16 тра, 2026 15:28
Shaman написав:
отримав зп картку Zero. відповідно, якщо не робити ковертацій, то Біла картка не потрібна? Zero її повністю перекриє (за винятком валюти)?
Так, цілком перекриє 👌А якщо треба буде валютообмін, то можна і поточний рахунок відкрити
*Андрій
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13322
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 1452 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|26
|84952
|
Нед 15 бер, 2026 11:15
won
|
|1261
|412940
|
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
|